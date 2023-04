Ausgehen in Magdeburg: So feiern die Clubs das Osterwochenende

In den Clubs wird am Wochenende gefeiert.

Magdeburg - In Magdeburger bieten die Clubs ein vielfältiges Programm zum Osterwochenende. Die Volksstimme hat ein paar Tipps zusammengetragen. Weitere Ideen für Sonnabend, den 8. April, gibt es hier.

Festung Mark: Um 21 Uhr beginnen am Sonnabend in der Festung Mark im Hohepfortewall eine Party nach dem Osterfeuer und eine Ü40-Party.

Ellen Noir: Jeweils ab 22 Uhr beginnen am Sonnabend und am Ostersonntag die Nächte unter dem Titel „Oster Rave“ im Ellen Noir im Bahnhof Buckau in der Porsestraße 16. Auf dem einen Floor spielen am ersten Tag Kanadiss, Luzzifer, Fabitekk, Haimkind, Junkzz, Apollon, Poision IvyHashtekk, Schickzo,[email protected],SKG, Nero, Der Klangexperte, E-Bit und Trypsin. Am zweiten Tag legen DJ Decline, Deejay Pi, DJ Bacard, Brox Kadus, Castrol und Winpage, Mac Le Bash, Klanggymnastik, Elias B. Aka Psycho Escobar, Robert K. und Mai im Februar.

Boy’n’Beats: „Lets have a Tiki“ heißt die Party mit dem Thema Hawai am Sonnabend ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, einem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Am Ostersonntag ab 23 Uhr ist „Happy Ostern“ angesagt – mit House, R’n’B, 80er und Charts.

Down Town Club: Im Down Town Club im Breiten Weg 227 wird ab 23 Uhr gefeiert. Am Sonnabend heißt es dabei „Friday Drip“ mit DJ Coop, am Sonntag mit DJ Buhold steht ein „Beat’s & Colours“ auf dem Programm.

Insel der Jugend: Gregor Tresher, Twinpitchers, Christian Bradel und Braunaard, For|mal und Moto spielen am Sonnabend die Musik zu „6 Years Insel der Jugend“ in dem Club an der Maybachstraße. Am Ostersonntag ab 23 Uhr ist eine Indie-Pop-Party mit Musik der 80er Jahre angesagt.

MAW: „Vorwärts zu neuen Produktionserfolgen!“ heißt die Party am Sonnabend ab 23 Uhr im MAW in der Liebknechtstraße 65 bis 91, Haus 142a. Auf dem einen Floor spielen Eve Schwarz, Strisc, Patrick Dre, Henni Lindau und TripToTechno, auf dem anderen The Jakob Sisterz, Sabu, DJ Ritalino und RuppiDieKatz.

Prinzzclub: „One night with Vize“ heißt es am Sonnabend im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Der Berliner DJ legt ab 23 Uhr auf.

Baracke: Der Studentenclub Baracke hat sonnabends ab 23 Uhr geöffnet. Standort dieses Clubs ist der Unicampus am Universitätsplatz. Geboten wird an dem Abend ein bunter Mix an aktueller Musik und Klassikern.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 im Geheimclub beginnt die Party unter dem Titel „Never Stop“ am Sonnabend um Mitternacht. Es spielen DXTN, CaIVa und Frida Carlo auf dem einen, Mr. Chaou und VSSL auf dem anderen Floor.

Kunstkantine: „From Dispo to Dispo“ ist der Sonntagabend ab 23 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42. Für die Musik sorgen ChewChew, Renard und Just Etienne.

Buttergasse: 30 Jahre Trance und Techno sind am Ostersonntag ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 Thema. Unter dem Titel „Time To Remember“ sorgen DJ C.H.R.I.S. und DJ Clayde für die passende Musik.