Ein Festival um Mint-Bereich findet Dienstag und Mittwoch in Magdeburg in der Festung Mark statt.

Magdeburg - Ein Mint-Festival, Geschichte, Wissen, Tango und Kino - das sind Themen aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender für Dienstag, den 20. Juni 2023, die die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat. Zu den Tipps für Montag, den 19. Juni 2023, geht es hier.

Mathe, Naturwissenschaften, Informatik und Technik für den Nachwuchs

Das Mint-Mach-Festival findet am Dienstag und am Mittwoch in der Magdeburger Festung Mark im Hohepfortewall statt. Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das Festival soll einen Beitrag dafür leisten, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse an diesen Bereichen zu wecken und das Verständnis zu steigern. Hintergrund ist nicht zuletzt, dass seit Jahren sich weniger junge Leute für eine Ausbildung oder ein Studium in den entsprechenden Richtungen entscheiden, als es für die Entwicklung des Landes notwendig wäre.

Das Festival bietet faszinierende Experimente, kreative Aktivitäten und Möglichkeiten, verborgene Talente zu entdecken und neue Interessen zu wecken. Im Zentrum des Festivals stehen zahlreiche Workshops und kreative Angebote, bei denen Kinder und Jugendliche mitmachen können. Sie haben die Gelegenheit, das Programmieren auszuprobieren und Roboter zum Leben zu erwecken, Soundmaschinen zu bauen, einen Einblick in die Welt der Künstlichen Intelligenz zu bekommen oder mithilfe von Mathematik Muster zu kreieren.

Die Festung Mark öffnet um 9 Uhr ihre Tore. Geöffnet ist Dienstag bis 19 und Mittwoch bis 16 Uhr.

Die Veranstaltung steht allen offen. Obwohl das Festival am Vormittag hauptsächlich auf Schulklassen ausgerichtet ist, sind auch andere Interessierte eingeladen, daran teilzunehmen: Eltern, Großeltern und Geschwister.

Am Nachmittag gibt es kurzweilige Angebote, bei denen spontane Teilnahme möglich ist. Eine Anmeldung ist für das Nachmittagsprogramm nicht erforderlich. Kinder und Jugendliche können die Angebote ausprobieren, zuschauen, mitmachen, sich in Liegestühlen entspannen, Bubble Waffeln essen und der Musik lauschen.

Auf einer kleinen Bühne werden Mint-Themen unterhaltsam präsentiert. Am Nachmittag liegt der Schwerpunkt darauf, dass viele Angebote zum Mitmachen einladen. Das Gelände ist ähnlich einem Jahrmarkt gestaltet, sodass mehrere Attraktionen gleichzeitig stattfinden.

„Magdeburger Türen, Tore und Portale“ bei Urania Thema

„Magdeburger Türen, Tore und Portale“ ist ein Vortrag von Stadtführerin Marianne Kirchner überschrieben. Beginn ist am Dienstag um 10 Uhr.

„Bei einem Spaziergang vom Dom bis zum Alten Markt laden Türen, Tore und Portale zum Betrachten ein. Sie erzählen auf ihre Art interessante Geschichten über die alte Stadt Magdeburg“, heißt es in einer Ankündigung. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0391/ 255.060 erforderlich.

Ökosoziale Hochschultage und der Harzer Nationalpark

Gesundheit des Waldes: Borkenkäfer, Brockenbahn und Stürme – der Harzer Nationalparkwald im Wandel zur neuen Wildnis heißt ein Vortag am Dienstag. Beginn ist um 18.30 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b. Ein Voranmeldung über die Webseite ist notwendig.

Die Veranstaltung ist Teil der diesjährigen Ökosozialen Hochschultage in Magdeburg. Das umfangreiche Programm und die Anmeldemöglichkeit gibt es online.

17. Juni 1953 ist Thema in der Stadtbibliothek Magdeburg

Die Niederschlagung des Aufstandes am 17. Juni 1953 stellte für die Arbeiterbewegung in der DDR eine folgenreiche Zäsur dar; für die Parteiführung blieb dieser Massenstreik gegen ihre „Arbeiterpolitik“ ein bis 1989 anhaltendes Trauma. Vor diesem Hintergrund spricht am Dienstag ab 17 Uhr Renate Hürtgen unter dem Titel „Arbeiter macht im Arbeiterstaat!?“ in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Renate Hürtgen ist Historikerin, Philosophin und Bürgerrechtlerin. Sie engagierte sich in der DDR-Opposition.

Tango am Magdeburger Gesellschaftshaus

Mit Blick auf den Klosterbergegarten wird auf der Terrasse des Gesellschaftshauses am Dienstag unter dem Titel „Milonga“ Tango getanzt. Getränke und kleine Speisen hält der Hausgastronom bereit. Bei schlechtem Wetter findet die Milonga im Foyer des Gesellschaftshauses statt.

Die Veranstaltung ist offen für Zuschauer und Tango-Neulinge. Mitglieder des Vereins Tango Argentino „con corazon“ geben in einem kurzen Workshop im Blauen Salon gern Hinweise und Anregungen sowie eine erste grundlegende Einführung in die Tangoschritte. Ein weiterer Termin ist für den 27. Juni ab 18 Uhr geplant.

Digitaler Dienstag und „Holiday in hell“

Im Rahmen des Digitalen Dienstags ist an der Volkshochschule Magdeburg am Dienstag eine Veranstaltung geplant. Sie steht unter dem Titel „Digitaler Dienstag: Holiday in hell - Englisch für den Urlaub“. Beginn des Kurses ist um 18 Uhr. Anmeldungen sind unter im Internet möglich.

In der Ankündigung heißt es: „Keine Angst, es geht hier nicht um einen Besuch beim Teufel, sondern um eine Urlaubsgeschichte, die eher eine Urlaubskatastrophe ist.“ Es geht um Fragen wie: Welche Probleme können auftreten? Es geht um den Wortschatz zum Thema Urlaub und Hotel. Dieser wird aufgefrischt und es geht um die einfache Vergangenheit, wenn man berichtet, welche Probleme im Urlaub aufgetreten sind. Die Veranstaltung ist für Personen geeignet, die vor längerer Zeit Englisch in der Schule hatten, oder die bereits mehrere Kurse an einer Volkshochschule oder einer anderen Bildungseinrichtung absolviert haben und aus Sprachniveau A1/A2 liegen.

Überraschungsfilm im Magdeburger Cinemaxx

Die Sneak Preview ist die Veranstaltung für Filmbegeisterte und Liebhaber von Überraschungen, die gerne die neuesten Kinofilme erleben möchten. Bei dieser Vorführung wird ein Film gezeigt, dessen Titel jedoch erst bekanntgegeben wird, wenn das Publikum bereits im Kinosaal sitzt. Eine Gelegenheit dazu bietet sich am Dienstag um 19.40 Uhr im Cinemaxx am Magdeburger Willy-Brandt-Platz nahe dem Hauptbahnhof.