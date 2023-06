Magdeburg - Zwei Konzerte, ein Kurzauftritt mit Autogrammstunde, Kino, Wissen, eine Wanderung und eine Radtour - Magdeburg bietet auch für Montag, den 19. Juni 2023 ein buntes Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat die Tipps aus dem Veranstaltungskalender auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Ideen zum Ausgehen für Sonntag, den 18. Juni 2023, geht es hier.

Flogging Molly geben ein Konzert in der Magdeburger Factory

Seit 25 Jahren und tausenden Konzerten weltweit haben Flogging Molly aus Los Angeles die Grenzen zwischen den Genres überschritten und sind zu einer Band geworden. Die Band um Frontmann Dave King generationsübergreifend mit einem Mix aus klassischem Punk und irischer Folklore. Der Einsatz verschiedenster Instrumente, von der Mandoline über das Banjo bis hin zum Akkordeon erzeugen einen einmaligen Sound. Vervollständigt wird der charakteristische Klang schließlich von E-Gitarre, Bass und Schlagzeug. Inhaltlich setzt sich die Band dabei mit sozial- und politisch relevanten Themen wie Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und missglückter Migrationspolitik auseinander.

Ein Konzert gibt die Gruppe am Montag um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Das nächste Konzert in Rostock ist bereits ausverkauft.

„Christian Marien Quartett“ ist im Forum Gestaltung zu Gast

Christian Marien ist Jahrgang 1975. Nach seinem Musikstudium in Amsterdam und Berlin hat er sich in der Bundeshauptstadt niedergelassen. Er ist inzwischen ein aktiver Teil der Berliner Szene für Jazz und Improvisierte Musik und betreibt kollaborativ geführte Bands wie Superimpose mit Matthias Müller, I Am Three mit Silke Eberhard und Nikolaus Neuser, die Insomnia Brass Band mit Almut Schlichting und Anke Lucks sowie C’mon C’mon mit Jasper Stadhouders. Mit dem „Christian Marien Quartett“, in dem auch Tobias Delius, Jasper Stadhouders und Antonio Borghini mitwirken, hat er im vergangenen Jahr sein erstes eigenes Ensemble gegründet.

Mit diesem gastiert er am Montag im Rahmen der Reihe „Jazz in der Kammer“ im Forum Gestaltung. In der Ankündigung heißt es: „Es wird natürlich improvisiert, und auch Christian Mariens Kompositionen sind vor allem dazu da, immer wieder neu erfunden zu werden.“

Schlager mit Ross Antony beim Kurzauftritt samt Autogrammstunde im City-Carré

Am Montag ist Ross Antony zu Gast im City Carré. Ab 15 Uhr findet der Kurzauftritt inklusive Autogrammstunde statt.

Über vier Jahre nach seinem Top-Ten-Album „Schlager lügen nicht“ und etwa zwei Jahre nach seiner Compilation „Willkommen im Club: 20 Jahre präsentiert Ross Antony ein neues Studioalbum, das vom ersten bis zum letzten Song „100% Ross“ garantiert.

Radtour in den Biederitzer Busch

Die zweite Woche der diesjährigen Ökosozialen Hochschultage in Magdeburg steht ab Montag unter dem Titel „Wir sind gesund“. Geboten wird an diesem Tag eine Fahrrad-Tour in den Biederitzer Busch.

Abfahrt ist 16 Uhr am Mensavorplatz auf dem Campus an der Pfälzer Straße. Es werden mehrere Zwischenstopps eingelegt.

„Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ im Magdeburger Studiokino

Der Offene Filmklub der Volkshochschule Magdeburg lädt am Montag ab 20 Uhr ins Studiokino am Magdeburger Moritzplatz. Gezeigt wird der Film „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ von Joachim A. Lang aus dem Jahr 2018.

Die Geschichte: „Die Dreigroschenoper ist ein Versuch, der völligen Verblödung der Oper entgegenzuwirken“, so Bertolt Brecht. Und nach dem überragenden Welterfolg will das Kino den gefeierten Autor des Stücks für sich gewinnen. Doch Bertolt Brecht ist nicht bereit, nach den Regeln der Filmindustrie zu spielen. Seine Vorstellung vom „Dreigroschenfilm“ ist radikal, kompromisslos, politisch, pointiert. Er will eine völlig neue Art von Film machen und weiß, dass die Produktionsfirma sich niemals darauf einlassen wird. Ihr geht es nur um den Erfolg an der Kasse. Er bringt die Produktionsfirma vor Gericht, um zu beweisen, dass die Geldinteressen sich gegen sein Recht als Autor durchsetzen. Ein Dichter inszeniert die Wirklichkeit – das hat es noch nie gegeben!

„Ungarn: Ein autoritäres Regime mitten in Europa?“ ist Thema in der Stadtbibliothek

Der aus Ungarn stammende Schriftsteller und Historiker György Dalos, einstiger Dissident und früherer Direktor des ungarischen Kulturinstituts in Berlin, streitet engagiert für die Demokratie in Osteuropa. In einem Vortrag unter der Überschrift „Ungarn: Ein autoritäres Regime mitten in Europa?“ berichtet er am Montag um 17 Uhr auf Einladung der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 über die Lage in seinem Heimatland.

In Ungarn beherrscht inzwischen die rechtsnationale Fidesz-Partei unter Führung von Victor Orban das politische Feld, so die Ausgangsannahme von Dalos. Mit dem Konzept der „illiberalen Demokratie“ hätten Orban und seine Anhänger ein autoritäres System etabliert, das zwangsläufig zur Konfrontation mit der Europäischen Union habe führen müssen. Immer wieder habe Orban sich quergestellt bei der Flüchtlingspolitik, wenn es um ein Ölembargo gegen das kriegsführende Russland ging oder um eine Besteuerung internationaler Konzerne. Inzwischen hat sich die EU wegen der Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit zur finanziellen Sanktionierung Ungarns entschlossen.

Der kenntnisreiche Beobachter György Dalos ist aber auch darüber alarmiert, dass Anhänger der Regierungspartei antisemitische und antiziganistische Ressentiments zu innen- und außenpolitischen Zwecken nutzen.

Wanderung zum Angelsee

Die Magdeburger Wanderbewegung bietet am Montag eine geführte Wanderung „Zum Angelsee“ an. Wanderleiterin ist Christina Bjick. Treff ist um 10 Uhr an der Haltestelle Milchweg. Die Route führt auf zehn Kilometern durch das Danziger Dorf über den Pfahlberg zum Angelsee.

Gäste sind bei den Wanderungen jederzeit willkommen. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro, bei Kindern einen Euro.