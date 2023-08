In Magdeburg kann man jeden Tag etwas erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Dienstag, den 15. August 2023.

Bengt Tribukait spielt am heutigen Dienstag in der St.-Gertrauden-Kirche in Buckau.

Konzert und Kino und Ferienprogramm - auch für Dienstag bietet Magdeburg ein buntes Programm. Ein für die Factory angekündigtes Metalkonzert mit der Band Pong wurde inds kurzfristig abgesagt. Zu den Tipps für Montag, den 14. August 2023, geht es hier.

Orglkonzert in der Buckauer St.-Getrtauden-Kirche

Das evangelische Kirchspiel Magdeburg-Südost lädt am Dienstag zu einem Orgelkonzert in die Buckauer Kirche St. Gertrauden ein. Start ist um 19 Uhr in der Schönebecker Straße 117. Der renommierte Organist Bengt Tribukait aus Schweden wird erwartet. Er studierte an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm bei Hans Fagius, in Großbritannien bei David Sanger sowie in Amsterdam bei Jacques van Oortmerssen.

In St. Gertrauden wird Tribukait Werke von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Arvo Pärt und Moondog zu Gehör bringen. Vor jedem Konzert beschäftigt sich Bengt Tribukait ausführlich mit den Eigenheiten der jeweiligen Orgel. Das resultiert in der Exaktheit seines sicheren Spiels. Der Eintritt ist frei.

Kurzfilme aus Magdeburg im Studiokino

Ein Kurzfilmabend unter dem Titel „Made in Magdeburg“ ist für Dienstag um 19 Uhr im Magdeburger Studiokino im Moritzplatz 1a geplant. Die Geschichte eines Posaunisten, der Städtebau der Zukunft, eine musikalische Odyssee durch die Nacht, Gedanken über Kunst, ein schicksalhaftes Weihnachtsfest und viel mehr sind dabei die Themen.

Geboten werden die Genres Dokumentarfilm, Drama, Experimental und Musik. Im Anschluss stehen Talk und Drink auf dem Plan.

Ferienprogramm für Magdeburg

Die letzten Tage der diesjährigen Sommerferien sind angebrochen. Auch für diese gibt es noch einige Angebote für Ferienkinder.

Bibliothek: Ein Bilderbuchkino über „Ava, die Starke“ beginnt am Dienstag um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109. Die Geschichte: Tief in einem fernen Wald, ganz für sich, lebt Ava. Pfeil und Bogen sind ihre einzigen Begleiter. Sie macht alles allein, schafft alles allein und ist misstrauisch gegenüber allem Fremden. Hilfe von anderen braucht sie nicht. Doch eines Tages bekommt Ava Zahnschmerzen.

Elbauenpark: Eine Entdeckungstour Wiese ist für Dienstag um 15 Uhr im Magdeburger Elbauenpark geplant. Treff ist am Zelt auf dem Kleinen Cracauer Anger ganz im Nordwesten des Parks unweit des Jahrtausendturms.

Finsotec: Bei Finsotec in der Rötgerstraße 8 finden auch an den letzten Ferientagen Roboterkurse statt. Am Dienstag um 9 Uhr beginnt ein vierstündiger Kurs zur Scratch-Programmierung. Für Mittwoch ab 9 Uhr ist ein Kurs unter dem Titel „WeDo 2.0 – Welt der Tiere“ geplant. Anmeldungen unter www.roboterkurse.de im Internet.

Kinos: Zahlreiche Kinderfilme werden derzeit in Magdeburger Kinos gezeigt. In Cinemaxx am Hauptbahnhof und im Cinestar Am Pfahlberg laufen unter anderem „Barbie“, „Geistervilla“, „Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film“, „Ruby taucht ab“, „Elemental“, „Der Super Mario Bros. Film“, „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“. „Lessie“ und „Lou - Abenteuer auf Samtpfoten“ laufen um 16 beziehungsweise 16.15 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.