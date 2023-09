Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz in "An Mut sparet nicht" in der Magdeburger Zwickmühle.

Magdeburg - Kabarett und Tierschutz, Fotografie und Geschichte - das Programm des Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch für Dienstag, den 5. September 2023, Vielfalt, die die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat. Zu den Freizeittipps für Montag, den 4. September 2023, geht es hier.

In der Magdeburger Zwickmühle heißt es „An Mut sparet nicht“

Ein neues Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht ab Dienstag auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht unter anderem auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr vom 5. bis 9. September, am 13., 22. und 28. September, zur gleichen Zeit auch am 11. und 12., 19. und 20. Oktober.

Artenschutz ist am Montag Vortragsthema im Zoo

„Artenschutz weltweit und vor Ort“ heißt ein Vortrag am Dienstag von Stephan Worm im Zoo Magdeburg. Bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten sterben derzeit jeden Tag aus. „Das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns im größten Aussterbeereignis, seit dem Verschwinden der Dinosaurier, befinden“, heißt es in einer Ankündigung. Wissenschaftlich geführte Zoos haben sich im Laufe der Zeit deutlich weiterentwickelt. Sie sind nicht mehr reine Tierschauen, sondern übernehmen wichtige Aufgaben im Kampf gegen das Artensterben. So hat der Zoo Magdeburg unter anderem 2022 den „Artenschutz-Euro“ eingeführt, um seine Bemühungen im Natur- und Artenschutz weiter voranzutreiben.

In einem spannenden und abwechslungsreichen Vortrag werden die Artenschutzprojekte des Zoos vorgestellt. Erfahren Sie wie Nashorn, Roter Panda & Co. durch Ihren Beitrag geschützt werden. Treffpunkt für den Vortrag ist um 17.40 Uhr am Haupteingang des Zoos in der Zooallee. Ein Nacheinlass findet nicht statt. Anmeldungen sind unter fuehrung@zoo-magdeburg.de per E-Mail möglich.

Zeit der Kriege ist Thema im Kaiserin-Adelheid-Foyer

Das Stadtarchiv Magdeburg lädt für Dienstag um 19 Uhr zum nächsten Stadtgeschichtlichen Sommerabend ein. Veranstaltungsort ist das Kaiserin-Adelheid-Foyer des Alten Rathaus am Alten Markt. Referentin Stefanie Fabian stellt ihre Forschungen über die bedrückenden Erfahrungen der Menschen im Dreißigjährigen und im Siebenjährigen Krieg vor. Der Eintritt ist frei.

Die Frühe Neuzeit gilt als eine friedlose Epoche. Krieg gehörte zwischen 1500 und 1800 zu den bestimmenden Alltagserfahrungen der Menschen. Gerade Magdeburg und sein Umland rückten immer wieder in den Mittelpunkt des Kriegsgeschehens. Die Bevölkerung musste die unmittelbaren Belastungen ertragen.

Der Vortrag von Stefanie Fabian thematisiert in einer vergleichenden Perspektive die Kriegserfahrungen der Stadt im Dreißigjährigen (1618-1648) und im Siebenjährigen Krieg (1756-1763). Von Interesse sind dabei sowohl die Auswirkungen übergeordneter politischer Entwicklungen auf die Kriegssituation vor Ort als auch die Konsequenzen, die daraus für die individuelle Lebenslage der Magdeburger und Magdeburgerinnen resultierten.

Referentin Stefanie Fabian ist Historikerin und war bis März 2023 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Geschichte der Neuzeit im 17. bis 19. Jahrhundert mit Schwerpunkt Geschlechterforschung an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg tätig. Gegenwärtig arbeitet sie, gefördert durch das Eike-von-Repgow-Stipendium, am Abschluss ihrer Dissertation. Unter dem Titel „Begegnungen mit der entfesselten und gezähmten Bellona 1618–1763“ entsteht eine vergleichende Studie über Alltag und Leben im Dreißigjährigen und im Siebenjährigen Krieg mit einem historisch-anthropologischen sowie geschlechtergeschichtlichen Fokus.

Vernissage zur Fotoausstellung in der Magdeburger Stadtbibliothek

Zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Nashville, Tennessee, USA, präsentiert die Stadtbibliothek Magdeburg ab Dienstag einen Teil der Ausstellung „Ein Tag in Magdeburg – One Day in Nashville“. Die Vernissage beginnt am Dienstag um 17 Uhr in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Fotos für diese Ausstellung wurden von Hobbyfotografen aus beiden Städten aufgenommen. Am 13. Mai dieses Jahres haben sie gleichzeitig von 6 bis 22 Uhr alle vier Stunden Bilder von markanten und beeindruckenden Orten in ihren Heimatstädten gemacht. Dabei war es ihr Ziel, sowohl Vertrautes als auch Neues aufzunehmen und kreativ darzustellen. In Magdeburg übernahm der „Fotostammtisch“ die künstlerische Aufgabe, während in Nashville die „Society of Nashville’s Artistic Photographers (SNAP)“ beteiligt war.

Ergebnisse dieser gemeinsamen Aktion im Rahmen der Städtepartnerschaft ist in der Stadtbibliothek Magdeburg nach der Eröffnung vom 6. September bis zum 13. Oktober während der üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen, und zwar wochentags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Der andere Teil der Ausstellung wird bis zum 4. Oktober im Alten Rathaus gezeigt.