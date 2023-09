Herbert Beesten stellt am Montag Einträge aus seinem Blog in der Magdeburger Stadtbibliothek vor.

Magdeburg - Eine Lesung und eine Ausstellungseröffnung, Swing und eine Wanderung sowie Magdeburger Geschichte - die auf dieser Seite zusammengestellten Ideen aus Kultur und Unterhaltung am Montag, 4. September 2023 zeigen die Vielfalt im Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Zu den Tipps für Sonntag, den 3. September 2023, geht es hier.

Intel und Industriekultur in Magdeburg mit Herbert Beesten in der Stadtbibliothek

Unter dem Titel „Aufwärtskompatibel? Industriekultur in Magdeburg“ lädt die Stadtbibliothek am Montag zu einer Lesung und einem Gespräch mit Herbert Beesten. Als Herbert Karl von Beesten widmet dieser sich in seinem Blog Hoffnungen, Freuden und auch Bedenken bezüglich der geplanten Ansiedlung von mehreren Intel-Chip-Fabriken in Magdeburg. Am Montag sind auch bislang unveröffentlichte Blog-Beiträge Thema.

Er berichtet unter anderem von seinem Gespräch mit einem amerikanischen Journalisten, der sich für das Umfeld der Intel-Ansiedlung interessierte und mit dem er auch in die industrielle Vergangenheit von Magdeburg eintauchte. Dann gibt es einen Überblick über das Intel-Echo in der Volksstimme und beschreibt in einer fiktionalen Geschichte, wie sich der alte Maschinenbauingenieur Hermann mit den Änderungen in seinem Umfeld durch die Intel-Ansiedlung schwertut.

Die Lesung und das Gespräch „Aufwärtskompatibel? Industriekultur in Magdeburg“ beginnt am Montag, 4. September, um 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

„Inspiriert von der Welt“ bringt Bilder ins Querstyle

Unter dem Titel „Inspiriert von der Welt“ wird am Montag eine neue Ausstellung im Querstyle, Breiter Weg 213, eröffnet. Zu sehen sind darin Arbeiten auf Leinwand von Andreas Niemeck, die Stadtansichten, Landschaftsbilder, Bäume, Sonnenuntergänge und Stillleben zeigen, wie es in einer Ankündigung heißt.

Ob Sonnenuntergang im Hafen Wustrow, eine Stadtansicht in Porto, Granada bei Nacht oder ein Nachthimmel über Zingst – Niemeck lasse sich überall zu seinen Werken inspirieren, heißt es weiter. „Seine Bilder suchen nach der Poesie und den Geheimnissen des Alltags. Scheinbar gewöhnliche Gegenstände oder Situationen rücken unverhofft in den Mittelpunkt, werden vom Betrachter neu gesehen und bekommen dadurch eine eigene, manchmal sehr persönliche Bedeutung“, so Inhaberin Anke Brämer. Die Vernissage beginnt um 18.30 Uhr und wird von Uwe Sommer an der Gitarre musikalisch umrahmt. Anschließend sind die Bilder bis 7. November zu sehen.

Wanderung durch Beyendorf

Unter dem Titel „Die Bördedörfer“ haben die Wanderfreunde eine Wanderung für Montag organisiert. Von Reform geht es nach Beyendorf und von dort zum Salbker Platz. Die Strecke beträgt 10 Kilometer.

Treff ist an der Haltestelle Flugplatz/Technisches Hilfswerk. Die Wanderung beginnt um 10 Uhr.

Führung durch das Akten-Archiv

„Durch das Akten-Archiv“ ist der Titel einer Führung und Beratung im Stasi-Unterlagen-Archiv in der Georg-Kaiser-Straße 7. Beginn ist um 17 Uhr.

Swing in der Datsche in Magdeburg-Buckau

In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, zu erreichen über die Sandbreite, findet im Sommer jeden Montag ein Swing-Event statt. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem Taster und einem Schnupperkurs, die sowohl für Neulinge als auch für diejenigen, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, offen sind. Hier werden Grundschritte sowie einfache Figuren vermittelt. Ab 20.15 Uhr geht das Programm mit einem freien Training und dem Social Dance für die Swing-Enthusiasten weiter. Die Veranstaltung wird von Swing39 in Kooperation mit dem Kulturkombinat organisiert.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er und 1930er Jahren in den USA entstand, er vereint einen besonderen Rhythmus mit improvisierte Soli, mitreißenden Melodien, Elementen aus Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebendige Sound dieses Stils inspirierte damals eine ganze Generation von Tänzern zu ikonischen Bewegungen wie dem Lindy Hop. Die Ballrooms jener Ära waren erfüllt von der Begeisterung für den Swing, der zu einem bedeutsamen kulturellen Phänomen avancierte. Bis heute bleibt der Geist des Swing lebendig und faszinierend.