Auch am Dienstag, 19. September 2023, bietet Magdeburg in buntes Programm. Die Volksstimme hat Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Puppentheater und zwei Mal Geschichte, Party und Film und Literaturclub - die Volksstimme hat vielfältige Ideen aus dem Programm Magdeburgs für Dienstag, den 19. September 2023, auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Tipps für Montag, den 18. September 2023, geht es hier.

Nathans Kinder im Magdeburger Puppentheater

„Nathans Kinder“ ist Ulrich Hubs Bearbeitung des berühmten Klassikers der Aufklärung „Nathan der Weise“ von Lessing. Wem gehört Jerusalem? Christen, Juden, Muslime – alle beanspruchen die Stadt und damit den „einzig wahren Glauben“ für sich. Für Kinder und Jugendliche aufbereitet, verlegt Hub das dramatische Geschehen in eine einzige Nacht und stellt die junge Generation – Nathans Pflegetochter Recha und den Tempelherrn Kurt – in den Mittelpunkt des Geschehens.

Über alle religiösen Konventionen hinweg verlieben sich die beiden ineinander und stehen somit für die Idee der Toleranz und Verständigung statt Krieg zwischen den Religionen. Auf der Bühne des Magdeburger Puppentheaters spielt Sabine Schramm in dem Stück für vier Puppen und eine Schauspielerin. Vorstellungen sind Dienstag und Mittwoch jeweils um 10 Uhr in der Einrichtung in der Warschauer Straße 25 geplant. Das Stück ist für Zuschauer ab zwölf Jahren empfohlen.

Mit dem Stück ist die neue Intendantin Sabine Schramm auf der Bühne zu erleben.

Literaturclub trifft sich im Schauspielhaus

„Lesen Sie – lesen Sie – lesen Sie viel. Lesen Sie alles“, sagte der Schriftsteller Henry James. Dieses Motto lebt der Literaturklub am Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. 2009 durch die Dramaturgie des Theaters ins Leben gerufen, treffen sich nun schon seitdem Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird. Thema sind am Dienstag „Die Habenichtse“ von Katharina Hacker und am Jonathan Swifts „Gullivers Reisen“.

Anmeldungen sind per E-Mail an berit.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Otto der Große ist in der Stadtbibliothek Thema

Stephan Freund und Matthias Puhle haben ein neues Buch „Otto der Große 912-973“ herausgegeben. Dieses wird in einer Veranstaltung mit Stephan Freund am Dienstag in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 präsentiert. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Otto der Große hatte Magdeburg im 10. Jahrhundert maßgeblich gestärkt. Der erste deutsche Kaiser ist im Magdeburger Dom begraben.

Vortrag über Rätsel des alten Stadtplans im Magdeburger Rathaus

Das Stadtarchiv Magdeburg lädt für Dienstag, 19 Uhr, im Kaiserin-Adelheid-Foyer des Alten Rathauses am Alten Markt zum letzten Stadtgeschichtlichen Sommerabend in diesem Jahr ein. Christoph Volkmar leitet das Stadtarchiv und stellt am Dienstag neue Kenntnisse zum sogenannten Rentz-Plan von 1552 vor. Der Plan mit seinen unzähligen Details eröffnet faszinierende Einblicke in die Blütezeit der Elbmetropole und gibt seit seiner Entdeckung vor fast siebzig Jahren Rätsel auf. Der Eintritt ist frei.

Die Geschichte des Dokuments: Wie aus dem Nichts tauchte 1957 in New York ein großformatiger Druck auf, den die Forschung heute als den ältesten Vogelschauplan Magdeburgs ansieht. Die monumentale Darstellung der Belagerung durch Kurfürst Moritz von Sachsen 1550/51 ist nur in einem einzigen Exemplar erhalten, das im Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin aufbewahrt wird. Fast ein Menschenleben nach seiner Entdeckung wirft dieser Holzschnitt noch immer mehr Fragen als Antworten auf. Christoph Volkmar stellt neue Thesen über seine Entstehung zur Diskussion und nimmt dabei den Leipziger Mathematiker und Universitätsrektor Johannes Hommel (1518 bis 1562) in den Blick.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Jazzfieber im Film im Studiokino Magdeburg

Film: „Jazzfieber – The Story of German Jazz“ heißt ein Roadmovie durch die Geschichte des Jazz in Deutschland, das im Studiokino im Moritzplatz 1a läuft. Beginn ist am Dienstag um 19.30 Uhr. Auch junge Menschen begeistern sich für swingende Rhythmen und jazzige Grooves. Dabei wissen die wenigsten etwas über die Hintergründe dieser Musik. Was ist Jazz eigentlich? Wie kam diese Musik nach Deutschland? Und warum wurde sie von den Nazis bekämpft?

Dieser Film macht sich auf die Suche nach Antworten und begleitet eine Gruppe junger JazzmusikerInnen, die sich intensiv mit den Wurzeln ihrer Musik beschäftigen. Hinzu kommen packende Konzertausschnitte und Interviews mit bedeutenden und zum größten Teil längst verstorbenen Legenden des deutschen Jazz.