Magdeburg - Kunst und Kino, Stadtführungen, ein Quiz zum CSD und das Ferienprogramm - der Veranstaltungskalender in Magdeburg bietet auch am Mittwoch, 16. August 2023, ein buntes Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengetragen. Und zu den Freizeittipps für Dienstag, den 15. August, geht es hier.

Rina Risch zeigt Abstraktes im Haus der Gesundheitsberufe in Magdeburg

Nur noch bis Donnerstag ist eine Ausstellung unter dem Titel „Konstruktion und Temperament“ mit Arbeiten von Rina Risch in der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg, zu sehen. Geöffnet ist jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Die Künstlerin lebt in Vitzke bei Salzwedel. Sie möchte mit den abstrakten Arbeiten in Öl auf Leinwand ihre zwei Seiten aufzeigen: Für die konstruktive Seite stehen die Werke ihrer monocromen Serie in „Preußischblau“: Sie weiß um die plastische Wirkung der Ölfarbe, je nachdem, wie pastös sie die Farbe aufträgt. Spachteltechnik und Lichtreflexion sorgen somit für Struktur. Für die temperamentvolle Seite präsentieren sich die Werke in vielen satten, leuchtenden Farben: ob ein Sonnenblumenfeld im üppigen Gelb, die Steilküste der Ostsee in kräftigem Blau und Grün oder ein Rosenbouquet in zarten Pastelltönen.

Siebter Eberhofer-Krimi im Magdeburger Cinestar

Der neunte Film der bayrischen Krimikomödienreihe, in dem Franz Eberhofer sich um einen weiteren Mordfall und daneben um den Filius kümmern muss, läuft derzeit im Magdeburger Cinestar Am Pfahlberg. Der Titel lautet „Rehragout-Rendezvous“.

Die Geschichte: Die Oma (Enzi Fuchs) streikt. Nach gefühlt 2000 Kuchen und noch mehr Schweinsbraten, Semmelknödeln und Kraut beschließt die Oma, sich der familiären Fürsorge zukünftig zu entledigen. Chaos pur! Papa Eberhofer (Eisi Gulp), Franz (Sebastian Bezzel), Leopold (Gerhard Wittmann) und Susi (Lisa Maria Potthoff) sollen doch bitteschön endlich mal lernen, sich selbst zu versorgen. Ausgerechnet jetzt übernimmt Susi auch noch vorübergehend Niederkaltenkirchens Rathaus als stellvertretende Bürgermeisterin und reduziert mit ihrer neugewonnenen Macht Franz Posten kurzum auf halbtags, damit er sich zukünftig um Sohn Pauli kümmert. Diese Aktion touchiert die Eberhofer’sche Männlichkeit empfindlich.

Vorstellungen beginnen diesen Dienstag und Mittwoch um 17.40 und 20 Uhr, am Donnerstag und Freitag sowie am Dienstag und Mittwoch kommender Woche um 15.10, 17.10 und um 20.10 Uhr, am Sonnabend um 14, 17.10 und 20.45 Uhr, am Sonntag um 17.10 und 20.10 Uhr und am Montag um 17.10 und 20.45 Uhr.

Stadtführungen in Magdeburg

Täglich um 11 Uhr beginnt in Magdeburg an der Tourist-Info im Breiten Weg 22 ein Stadtrundgang. „Zu Fuß reisen Sie durch die Geschichte der Stadt: Der Rundgang führt zum Alten Markt mit dem Magdeburger Reiter und zur Johanniskirche, zum Kloster Unser Lieben Frauen und zum Hundertwasserhaus. Buchungen sind online möglich. Die Telefonnummer der Magdeburger Touristinfo lautet 0391/50.549.867.

Quiz im Boys'n'Beats

Am Mittwoch um 18.30 Uhr beginnt im Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 in Magdeburg ein Quiz der CSD-Aktionstage. Bei diesem Quizabend benötigt man lediglich einen vollen Akku, ein wenig Datenvolumen und ein gutes Allgemein- und Communitywissen.

„Rätselt euch mit uns durch eine bunte Fragenwelt“, heißt es in einer Einladung. In vier verschiedenen Kategorien kann man allein oder in Zweier-Teams Punkte sammeln. Die besten werden prämiert.

Ferienprogramm in Magdeburg

Mittwoch ist der letzte Ferientag der Sommerferien. Auch für diesen gibt es noch einige Angebote für Ferienkinder.

Elbauenpark: Der Jahrtausendturm ist am Mittwoch im Elbauenpark Thema. In diesem beginnt um 15 Uhr eine Führung.

Familienhaus im Park: Ein Piratenfest wird am Mittwoch von 14 bis 17.30 Uhr im Familienhaus in der Hohepfortestraße 14 gefeiert. Geboten werden Spiele, Malstände und eine Schatzsuche. Eine Hüpfburg ist auch dabei. „Verkleidet euch von Kopf bis Fuß, denn wir wollen die wildesten Piraten sehen“, so die Einladung.

Finsotec: Bei Finsotec in der Rötgerstraße 8 finden auch an den letzten Ferientagen Roboterkurse statt. Für Mittwoch ab 9 Uhr ist ein Kurs unter dem Titel „WeDo 2.0 – Welt der Tiere“ geplant. Anmeldungen unter www.roboterkurse.de im Internet.

Kinos: Zahlreiche Kinderfilme werden derzeit in Magdeburger Kinos gezeigt. In Cinemaxx am Hauptbahnhof und im Cinestar Am Pfahlberg laufen unter anderem „Barbie“, „Geistervilla“, „Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film“, „Ruby taucht ab“, „Elemental“, „Der Super Mario Bros. Film“, „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“. „Lessie“ und „Lou - Abenteuer auf Samtpfoten“ laufen um 16 beziehungsweise 16.15 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

Kunstmuseum: „Kunst mit Kindern“ findet mittwochs ab 15 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen sind für Sechs- bis Elfjährige unter E-Mail kunstvermittlung@kunstmuseum-magdeburg.de oder unter Telefon 0391/565 02 17 erforderlich.

Stadtführung: Lampion- und Lichterführungen für Kinder finden in den Ferien in Sachsen-Anhalt und damit am Mittwoch für einige Wochen zum letzten Mal ab 17 Uhr statt. Start ist am Dommuseum. „Wir empfehlen maximal eine Begleitperson pro Kind. Lampions und Leuchtmittel können mitgebracht oder käuflich beim Stadtführer vor Ort erworben werden“, heißt es in einer Ankündigung. Anmeldungen unter www.visit-magdeburg.de im Internet.

Kulturhistorisches Museum: Mittwoch von 14 bis 16 Uhr heißt es im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 noch einmal: „Erlebe das Mittelalter!“ Es geht um das Buttermachen und Bänderflechten für Kinder ab sechs Jahren Anmeldungen sind über den Museumsservice unter Telefon 0391/540-3501 erforderlich.