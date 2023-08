Magdeburg - Ein Gespräch über Kunst und Macht. Kirchenmusik, Party, eine Lesung und ein Konzert mit Liedermacher Micha Rohrbeck - diese Tipps hat die Volksstimme aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender für Mittwoch, den 30. August 2023, zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Dienstag, den 29. August 2023, geht es hier.

Kultur als Zufluchtsort ist morgen Thema im Kunstmuseum Magdeburg

Unter dem Titel „Kultur als Zufluchtsort“ lädt das Kunstmuseum Magdeburg am Mittwoch zu einer Diskussion um Kunst und Macht ein. Zu Gast sind dazu Fotografin Johanna Diehl und Senka Ibrišimbegović, Leiterin der Stadtmuseen Sarajevo.

Johanna Diehl beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit der Darstellung von Macht in Räumen. Ihre Fotoserie „Archipelagos of Resistance“ beleuchtet Orte kulturellen Widerstands während der Belagerung von Sarajevo von 1992 bis 1996. In ihren Bildern spiegeln sich europäische Geschichte, politische Entscheidungen und Traumata wider.

Senka Ibrišimbegović leitet auch Ars Aevi, ein Kulturprojekt für zeitgenössische Kunst in Bosnien und Herzegowina. Es wurde während der Belagerung von Sarajevo ins Leben gerufen. Es bildet die Basis für ein multikulturelles Zentrum für zeitgenössische Kunst in Sarajevo.

Kirchenmusik in der Ambrosiuskirche in Magdeburg

Die Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz ist in den Sommermonaten mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem Programm steht in diesem Rahmen jeweils ab 17 Uhr „30 Minuten Musik in der Offenen Kirche“.

Diesen Mittwoch erklingen Gesang und Orgel mit Bärbel Kossmann und Dorlies Bunge.

Home sweet Home auf der Insel der Jugend

Anna Schreit legt am Mittwoch auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Gelegenheit bietet die Party „Home sweet Home“.

Zum Line-up gehören auch Dirknotdirk und Der aus Ton. Beginn ist um 18 Uhr.

Tina Pruschmann liest im Magdeburger Circusmuseum aus „Bittere Wasser“

Tina Pruschmann zu einer Lesung mit ihrem Buch „Bittere Wasser“ ist am Mittwoch im „Circusmuseum Magdeburg“ in der Brauereistraße 2 zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr. Bereits ab 17.30 Uhr können Interessierte vor der Lesung das „Circusmuseum“ besichtigen.

Die Geschichte: Ida ist ein Zirkuskind, ihre Eltern sind Stars im DDR-Staatszirkus, die Mutter am Trapez, der Vater als Elefantendompteur. Tina Pruschmanns Roman erzählt von einer Familie und die Geschichte einer Stadt, die immer eine andere war, in einem Land, das es nicht mehr gibt – „wirklichkeitssatt und realitätsnah“, wie es in einer Ankündigung heißt. Und doch klinge die Geschichte immer wieder wie ein schönes und düsteres Märchen. Bei der Lesung handelt es sich um eine Gemeinschaftsveranstaltung des Literaturhauses Magdeburg mit dem „Circusmuseum“ und der Buchhandlung Fritz Wahle.

Micha Rohrbeck spielt im Magdeburger Café Treibgut

Micha Rohrbeck ist am Mittwoch ab 19 Uhr im Rahmen der Reihe „Hutkonzerte“ zu Gast im Magdeburger Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen. „Würden doch alle Punkrocker so altern wie Micha Rohrbeck: Die Attitüde erhalten aber doch musikalisch erwachsen werden“, heißt es in einer Ankündigung.

Mit seiner Band Lekker stand er auf den kleinsten und auch größten Bühnen der Republik, war Mitautor für die Prinzen und wurde von Kati Witt verklagt. Textlich versiert wie ein Hiphopper mit Germanistik-Studium und Kiez-Dealer-Erfahrung erzählt er kleine Geschichten, die sich musikalisch irgendwo zwischen Achtziger-Ärzte und Spätsechziger-Beatles wiederfinden.