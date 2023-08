In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Dienstag, den 29. Juli 2023.

Magdeburg - Eine neue Fotoausstellung, ein Vortrag über das, was man für den Klimaschutz tun kann, Kino und eine aufgehobenes Badeverbot - auch Dienstag, der 29. August 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, aus dem die Volksstimme hier Ideen zusammengetragen hat. Zu den Veranstaltungstipps für Montag, den 28. August 2023, geht es hier.

„Sachlich strukturiert“ als Fotoausstellung im Haus der Heilberufe

Steffen Ebert aus der Gemeinde Sülzetal wird in der Flurgalerie Eisenbart unter dem Titel „Sachlich strukturiert“ neue und alte, bekannte und unbekannte Fotografien aus seinem Portfolio ausstellen. Die Vernissage ist am Dienstag, um 18 Uhr vorgesehen. Die Fotografien sind bis zum 2. November 2023 im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr.

„Die Einfachheit und Schönheit von Formen, Strukturen und Texturen aus unserem alltäglichen Leben herauszulösen und dem Betrachter wiederum vor Augen zu führen, ist das Ziel vieler Fotografien von Steffen Ebert“, heißt es in der Einladung. Dabei überwiegen geometrische Strenge, symmetrischer Bildaufbau und knappe, auf das Wesentliche konzentrierte Bildschnitte. Starke Kontraste in Schwarz und Weiß und das Spiel mit Licht und Schatten betonen das Wesen und die besonderen Merkmale der Objekte.

In einem Interview mit der Volksstimme sagte der aus Magdeburg stammende Langenweddinger: „Schon als Kind hatte ich oft eine Kamera in der Hand. Irgendwann ließen es dann Familie und Beruf nicht mehr zu. Aber seitdem die Kinder groß sind, habe ich mehr Zeit und da kann ich mich der Fotografie wieder mehr widmen“, beschreibt Ebert sein. Die Schwarz-Weiß-Fotografie war dabei immer schon sein Faible. „So kommen die Strukturen auch am Besten raus – ich kann es aber letztlich nicht erklären, wieso ich bei den Strukturen hängen geblieben bin“, verrät er zu einer früheren Ausstellung.

Baden im Neustädter See wieder erlaubt

Das Badeverbot für den Neustädter See wurde wieder aufgehoben. Ab sofort gilt am Strandbad die städtische Algenwarnstufe 2. Damit wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten, weil es im Wasserbereich aller drei städtischen Badebereiche des Sees derzeit Schlierenbildung mit Cyanobakterien gibt. Wegen dieser Blaualgen kommt es zu einer deutlichen Trübung des Wassers mit einer Sichttiefe von teilweise weniger als einem Meter.

Badegäste erhalten vor Ort von den Mitarbeitenden des Strandbades sowie durch Aushänge und Flyer Informationen über mögliche Gesundheitsgefahren. Warnhinweise befinden sich unter anderem an den Kassen und Rettungstürmen. Die Stadtverwaltung bittet darum, nach dem Baden die zusätzlich aufgestellten Duschen zu nutzen. Kontrollen des Zustandes der Wasserqualität erfolgen täglich.

Cyanobakterien (Blaualgen) können giftig sein. Insbesondere bei vorbelasteten Personen (zum Beispiel Allergiker), aber auch bei Kleinkindern kann es beispielsweise durch Verschlucken zu allergischen Reaktionen oder Hautreizungen kommen.

„Klimaschutz im Selbstversuch“ ist Thema bei der Evangelischen Erwachsenenbildung

Bei einem Salongespräch zum Thema „Klimaschutz im Selbstversuch“ ist am Dienstag in der Evangelischen Erwachsenenbildung in der Bürgelstraße 1 in Magdeburg Ernst Paul Dörfler, zu Gast Der Naturwissenschaftler und Autor reflektiert über vier Jahrzehnte Klimaschutz und Selbsthilfe angesichts globaler Krisen.

Dörfler betont, wie individuelle Veränderungen sowohl finanzielle Entlastung als auch Klimaschutz ermöglichen können. Seine Erfahrungen sind in Büchern wie „Aufs Land“ dokumentiert. In seinem Vortrag behandelt er Themen wie energiesparendes Bauen, nachhaltige Ernährung, alternative Mobilität und klimabewusstes Konsumverhalten. Dörfler zieht aus leicht verständlichen wissenschaftlichen Studien Schlussfolgerungen und ermutigt zum Handeln für den Klimaschutz. Die Veranstaltung bietet die Chance zur Diskussion.

Der Eintritt beträgt drei Euro. Es wird um eine vorherige Anmeldung gebeten.

„Verrückt nach Figaro“ im Studiokino

Auf dem Spielplan des Studiokinos am Magdeburger Moritzhof steht derzeit auch „Verrückt nach Figaro“. Die Geschichte: In den beeindruckenden schottischen Highlands trifft eine erfolgreiche Großstädterin mit großen Träumen auf eine Karriere als Opernsängerin auf ruppigen schottischen Charme. Vorstellungen sind für Dienstag, Donnerstag und den 6. September jeweils um 19.30 Uhr sowie für 3. September um 17 Uhr geplant.