Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Lesungen und Fahrten mit der Weißen Flotte, ein Kinobesuch, eine Wanderung und Arbeit im Archiv - auch der Montag, 25. September 2023, bietet in Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengetragen. Zu den Tipps für Sonntag, den 24. September, geht es hier.

Lesung mit Musik in der Stadtbibliothek Magdeburg: Veso Portarsky ist „Ein Bulgare in Berlin“

Im Rahmen der Interkulturellen Woche 2023 beginnt am Montag um 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 eine Lesung mit Musik unter dem Titel „Ein Bulgare in Berlin“. Veso Portarsky, auch als „bulgarischer Kaminer“ bezeichnet, erzählt in seinen Kurzgeschichten über den „ganz normalen Wahnsinn“, aber auch die lustigen Seiten im Alltag eines Migranten in Deutschland. In den 1990er Jahren war der Autor für ein BWL-Studium nach Deutschland gezogen. Unter anderem hat er seitdem Geschichten darüber verfasst, wie er vor Kindergarten-Gruppen und in Schulen als Weihnachtsmann aufgetreten ist, und die Engagements als Weihnachtsmann sich als eine Art Fließbandarbeit entpuppten.

Musikalisch begleitet wird Veso Portarsky bei seiner Lesung in der Magdeburger Stadtbibliothek von dem ukrainischen Musiker Enver Ibragimov. Dieser spielt auf dem Saxofon.

Szenische Lesung mit Texten aus der Bücherkiste und eigenen Texten mit Herbert Beesten in der Bücherkiste Sodann

Im Rahmen der 32. Magdeburger Literaturwochen heißt es am Montag ab 19.30 Uhr „Herbert Karl von Beesten – Der, der zwischen Texten und Sprechgesang gratwandelt!“ Die szenische Lesung findet in der Bücherkiste Peter Sodann im Breiten Weg 29 statt.

Gratwandelnd zwischen eigenen, seit 2007 in Magdeburg entstandenen Texten und Literatur von DDR-Verlagen aus den Regalen von Peter Sodanns Bücherkiste am Magdeburger Breiten Weg, untersucht die Kunstfigur ‚Herbert Karl von Beesten‘ – kurz HKvB – Ähnlichkeiten und Gegensätze. Neben aktuellen Themen wie die Intel-Ansiedlung, stellt er in szenischer Form einige seiner „Klassiker“ verschiedener literarischer Genres vor. Er geht auf literarische Spurensuche in Texten zu früheren gesellschaftlichen Transformationen, wobei ihm neben DDR-Autoren wie Heinz Kruschel, Erich Weinert und Autorinnen wie Christa Wolf auch die in DDR-Verlagen publizierten ausländischen Autoren als Quellen dienen – Überraschungen über neu entdeckte literarische Fußabdrücke inbegriffen.

Das Motto der Magdeburger Literaturtage „Ein Lied in allen Dingen“ findet sich in dem einen oder anderen im Sprechgesang der vorgetragenen Text wieder.

Archivarbeit in der Bibliothek

Einmal im Monat trifft sich die Interessengemeinschaft Altes Magdeburg montags um 16 Uhr im Arbeitsraum der Zentralbibliothek in der 3. Etage, um Fotos von Ansichten des einstigen Magdeburgs zu sichten, zu dokumentieren und zu archivieren. Interessenten und weitere Mitwirkende sind herzlich willkommen.

Nächster Termin ist Montag, der 25. September. Die Stadtbibliothek befindet sich im Breiten Weg 109.

Wanderung um den Elbauenpark

Die Weiße Flotte Magdeburg fährt derzeit wegen Niedrigwassers nicht auf der Elbe. Fahrten auf dem Mittellandkanal finden aber Stadt. Die Anlegestelle befindet sich im Oberen Kanalhafen. Der Ticketverkauf erfolgt an Bord. Unter dem Titel „Um den Elbauenpark“ unternimmt die Wanderbewegung am Montag eine zehn Kilometer lange Wanderung. Es geht in den Herrenkrug und zurück. Start ist um 9 Uhr an der Johanniskirche.

„A haunting in Venice“ im Cinestar und im Cinemaxx

„A haunting in Venice“ ist die dritte Adaption eines Agatha-Christie-Krimiklassikers von und mit Kenneth Branagh als Meisterdetektiv Hercule Poirot, der hier in einem verfallenen Palazzo in Venedig, in dem es spukt, ermittelt.

Meisterdetektiv Hercule Poirot hat sich für seinen Ruhestand nach Venedig zurückgezogen. Unwillig geht er auf Anfrage einer Kollegin am Vorabend von Allerheiligen zu einer Séance in einem verfallenen Palazzo, in dem es spuken soll. Einer der Gäste wird ermordet. Poirot glaubt zwar nicht an das Übernatürliche, aber der Fall und die Geschehnisse sind höchst mysteriös und bringen auch ihn an Grenzen.

Vorstellungen finden im Cinemaxx am Hauptbahnhof am Sonntag um 16.30 und um 19.10 Uhr sowie von Montag um 14.50, 16.50 und 19.30 Uhr, am Dienstag um 14.50, 17.10 und 19.20 Uhr und am Mittwoch um 14.50, 17 und 19.40 Uhr statt. Im Cinestar Am Pfahlberg steht „A haunting in Venice“ von Sonntag bis Mittwoch um 14.40, 17.10 und 20.20 Uhr auf dem Spielplan.

Fahrten mit der Weißen Flotte Magdeburg ab Schiffshebewerk

Die Weiße Flotte Magdeburg fährt derzeit wegen Niedrigwassers nicht auf der Elbe. Fahrten auf dem Mittellandkanal finden aber Stadt. Die Anlegestelle befindet sich im Oberen Kanalhafen. Der Ticketverkauf erfolgt an Bord.

Am Montag steht um 12 Uhr eine Trogbrückenfahrt und um 14 Uhr die Kleine Acht auf dem Fahrplan.

Damit die Schiffe ablegen, müssen bestimmte Mindestzahlen von Passagieren erreicht werden: Bei Fahrten bis eine Stunde Dauer – das sind zurzeit die einfachen Trogbrückenfahrten ohne Schiffshebewerk – werden zehn voll zahlende Fahrgäste benötigt, bei den längren Fahrten 20.

Auch für die folgenden Tage bleibt das Schiffshebewerk der Abfahrtsort. Am Dienstag und Mittwoch beginnen so um 11 und 14 Uhr Fahrten „Kleine Acht“ und um 12 und 15 Uhr Trogbrückenfahren. Am Dienst umfasst die auch eine Fahrt durch das Schiffshebewerk.