Auch am Montag, 15. Mai, bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg, allerhand. Die Magdeburger Volksstimme hat fünf Tipps zusammengetragen.

"The Instincts" spielen im Forum Gestaltung in Magdeburg. Foto: Christin Betz

Magdeburg - Musik und Geschichte, eine offene Bühne und Kino - in Magdeburg verspricht Montag, der 15. Mai 2023, Abwechslung. Die Magdeburger Volksstimme hat die Freizeittipps zusammengestellt. Ideen zum Ausgehen für Sonntag, den 14. Mai 2023, gibt es hier.

Jazz mit dem Trio „The Instincts“ im Forum Gestaltung

Das internationale Trio „The Instincts“, bestehend aus dem mazedonischen Gitarristen Georgi Sareski, dem deutschen Schlagzeuger Boris Bell und dem finnischen Bassisten Antti Virtaranta, hat eine außergewöhnliche Musiker-Formation geschaffen, die Groove-Improvisationen, Jazz-Traditionen und außergewöhnliche Stileinflüsse in einer kollektiven Interaktion vereint. Obwohl die Musiker unterschiedliche geografische und musikalische Hintergründe haben und auch in verschiedenen Altersgruppen spielen, verbindet sie eine eruptive Neugier und eine kindliche Spielfreude. Ihr erstes Album „Music Unseen“ zeigt ihre einzigartige musikalische Kreativität.

Das Trio spielt möglicherweise eine der aufregendsten Musiken der Zeit, die in der aktuellen Weltlage als bizarr angesehen werden kann, aber gerade deshalb noch interessanter wird, so die Veranstalter eines Konzerts der Reihe „Jazz in der Kammer“. Dieses ist für Montag, 15. Mai, ab 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 in Magdeburg geplant.

Im Stasi-Knast für die Musik - Doris Liebermann und Renft-Musiker Christian Kunert in der Gedenkstätte Moritzplatz zu Gast

„Gegen die Angst, seid nicht stille. Das geheime Tonband von Pannach, Kunert und Fuchs“ ist der Montagabend an 18 Uhr in der Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg in der Umfassungsstraße 76 überschrieben. Autorin Doris Liebermann und der ehemalige Renft-Musiker Christian Kunert gestalten die Lesung mit anschließendem Gespräch. Auch multimediale Dokumente kommen zum Einsatz.

Das Thema des Abends ist die Geschichte von Gerulf Pannach, Christian Kunert und Jürgen Fuchs, die im Herbst 1976 ein geheimes Tonband mit Liedern und Texten aufnahmen. Zwei Musiker der im Jahr zuvor verbotenen Band „Renft“ halfen dabei, das Tonband in den Westen zu bringen. Trotz der Stasi-Überwachung wurden die drei jungen Künstler verhaftet. Als westliche Sender das Tonband ausstrahlten, wurde die Anklage erweitert. Doch es kam nicht zum Prozess. Nach neun Monaten Untersuchungshaft wurden die Künstler, dank internationaler Proteste, nach West-Berlin ausgebürgert. Der Eintritt ist frei.

Offene Bühne für die Musik im Magdeburger Schauspielhaus

Die Veranstaltungsreihe "Kerben - Open Stage" bietet in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts Musikliebhabern und -schaffenden die Möglichkeit, live Musik zu hören oder selbst auf der Bühne zu stehen. Die Veranstaltung findet im Kasino des Schauspielhauses Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Hausfreund Semanski und Daria Majewski sind für die Moderation und die musikalische Begleitung der Akteure auf der Bühne zuständig.

Die Open Stage ist offen für alle, die ihre musikalischen Talente auf der Bühne präsentieren möchten, so die Veranstalter. Wer sich vorstellen kann, seine Musik vor Publikum im besonderen Ambiente des Schauspielhauses zu präsentieren, kann sich per E-Mail an kerben@theater-magdeburg.de wenden oder die Organisatoren direkt bei der Veranstaltung ansprechen. Die nächsten Termine sind dieser Montag und der 12. Juni 2023, jeweils mit dem Einlass ab 19.30 Uhr und dem Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Wenzel - Glaubt nie, was ich singe“ als Film im Magdeburger Moritzhof

Der deutsche Dokumentarfilm „Wenzel - Glaubt nie, was ich singe“ widmet sich der Biografie und Karriere des Liedermachers Hans-Eckardt Wenzel, der seine Laufbahn in der DDR begann und anschließend in Deutschland und darüber hinaus tourte.

Derzeit wird der Film im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz gezeigt. Vorstellungen gibt es unter anderem am Montag und Dienstag um 17 Uhr sowie am Freitag um 18 Uhr.

Ausstellung über Schule in der Stadtteilbibliothek Florapark

Ein kleiner Teil unserer deutschen Geschichte ist auch die Entwicklung der Schule. Denn auch schon vor 100 Jahren durften Kinder zur Schule gehen. Das Ziel einer Ausstellung in der Stadtteilbibliothek Florapark ist es, den Besuchern, besonders den Kindern, die lokale und allgemeine Schulgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zu erschließen.

Gezeigt wird die Ausstellung bis zum 31. Mai. Geöffnet ist die Einrichtung in dem Einkaufszentrum im Olvenstedter Graseweg 37 Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und sonnabends bis 16 Uhr.