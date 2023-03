Ausgehen in Magdeburg - so feiern elf Clubs am Wochenende Party

Magdeburg - In den Magdeburger Clubs erwartet die Besucher am Wochenende vom Freitag, 31. März, und Sonnabend, 1. April, wieder ein abwechslungsreiches Programm. Die Volksstimme hat eine Auswahl zusammengestellt. Weitere Freizeittipps für Freitag, 31. März 2023, gibt es hier.

Ellen Noir: „Interkeller and Friends“ sorgen am Freitag ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 für Musik. An den Reglern stehen Flocas, Geehee, Daxler, Nogge, Echse, Rango.exe, Anubis, Asozial, Intentox, Junkzz, Schottekk & Redman, SchiCkzo und Drukkmacher.

Am Sonnabend um 22 Uhr ist dann die „80er 90er 2000er Mega Party“ geplant.

Boys’n’Beats: Eine Havanna-Night ist für am Freitag ab 23 Uhr im Boy’n’Beats, der Diskothek für Lesben und Schwule, in der Liebknechtstraße 89 angesagt. Am Sonnabend ab 23 Uhr steht „Das Maedchen vom Mars“ auf dem Programm. Geboten wird ein bunter Mix an Musik.

Buttergasse: Im Alten Markt 13 beginnt am Freitag um 23 Uhr die „Classic Ladies Night“. DJ Aybee spielt House, Dance und Charts. Auf dem Programm für Sonnabend steht ab 23 Uhr die „80er & 90er Party“ mit DJ Henne.

Down Town Club: Im Down Town Club im Breiten Weg 227 wird ab 23 Uhr gefeiert. Am Freitag heißt es dabei „Pushing P“ mit DJ Peppermint, am Sonnabend mit DJ Vendetta steht ein „All in the Mix“ auf dem Programm.

Factory: Eine Zeitreise ausschließlich mit Hits von 2000 bis 2015 steht am Freitag ab 23 Uhr auf dem Programm der Factory in der Sandbreite 2.

Prinzzclub: Im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a heißt es am Freitag ab 23 Uhr „Wyld“. Psaiko.Dino legt Hip-Hop, Bass, Trap, Future, Deutschrap und Latin auf.

Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt „Savage“ mit Harris und DJ Abuze. Harris zählt zu den Pionieren des deutschsprachigen Hip-Hop, so die Veranstalter.

Kunstkantine: Das „Droplegs Bushfire XV“ wird am Sonnabend um 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 entfacht. Drum and Bass gibt es von K.C., DerDude, Plaschunique und DJ Tork.

Insel der Jugend: „3000Grad on Tour“ heißt es am Sonnabend ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße. Mit dabei sind Andy’s Echo, Arne Schattenberg, das Green Lake Project, Katzengold, Leeni & Danilo Kupfernagel sowie Pophop.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag beginnt um Mitternacht die Party im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Unter dem Titel „Never Stop“ legen auf dem einen Floor Radio Blackout, Windfuhr und Hugo, auf dem anderen Toffee und DXTrancen auf.

Baracke: Der Studentenclub Baracke hat sonnabends ab 23 Uhr geöffnet. Standort dieses Clubs ist der Unicampus am Universitätsplatz. Geboten wird an dem Abend ein bunter Mix an aktueller Musik und Klassikern.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am Sonnabend ist allerdings Livemusik angesagt – ab 20 Uhr mit Tomas Tulpe.