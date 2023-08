Matsch, Schlamm, Wassermassen. Und Menschen, die sich ihren Weg dadurch bahnen, um ans Ziel zu gelangen: Es klingt ein bisschen wie Wacken 2023. Doch es ist kein Festival, sondern ein Lauf. Ein besonderer Crosslauf, der in diesem Jahr zum dritten Mal stattfinden sollte, musste abgesagt werden. Aus weniger erfreulichen Gründen.

Freizeit und Sport in Magdeburg

Magdeburg - An die eigenen Grenzen kommen, gemeinsam Hindernisse überwinden, keine Angst davor haben, sich auch mal ordentlich dreckig zu machen. Und am Ende ausgepowert, aber glücklich über die Ziellinie laufen: Das Konzept dieses Rennens bringt nicht nur stahlharte Läufer zusammen. Sondern eine ganze Community, die Spaß an diesem besonderen Crosslauf hat. Warum kann er nicht ausgetragen werden?