Ausnahmesituation: So sieht es in Magdeburger Kliniken aus

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mussten die zahlreichen Verletzten per Krankenwagen oder auch Rettungshubschrauber in die Kliniken der Stadt und darüber hinaus gebracht werden.

Magdeburg. - Mehr als 200 Verletzte, die es zu versorgen galt und gilt: Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg mussten die Krankenhäuser in und um Magdeburg viele Menschen innerhalb kürzester Zeit versorgen. So hat das städtische Klinikum in Olvenstedt 67 Patienten (elf Schwerverletzte) aufgenommen, das Uniklinikum 72, darunter 15 Schwerverletzte. Eine Situation, die es in dem Ausmaß noch nicht gegeben hat.