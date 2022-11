Ausstellung in Magdeburg: Ostdeutsch als Lebensgefühl?

Die Magdeburger Stadtverwaltung hält an ihren Plänen fest, in drei Jahren eine Ausstellung zum Thema „Ost-Gefühl“ mit nationaler Ausstrahlung organisieren zu wollen. Die Vorbereitungen sollen im Herbst nächsten Jahres beginnen.

Magdeburg - Gibt es ein besonderes Ost-Gefühl? Und wenn ja, wie äußert es sich? Wie war das Leben in der DDR, und speziell in Magdeburg? Diesen und vielen anderen Fragen geht die Stadtverwaltung aktuell nach und möchte Antworten darauf in einer großen Ausstellung im Jahr 2025 geben.