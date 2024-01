Magdeburg - Wein wohin der Blick auch fällt – nicht nur in den Regalen der Weinhandlung, Pizzeria und Eventlocation Basta an der Halberstädter Straße. Auch an den Wänden findet sich das Thema wieder – in der Kunst von Wahlmagdeburgerin Lena Marquardt. Für insgesamt zwei Monate stellt sie dort aus, wo Gäste sonst Pizza und Wein genießen.

„Ich mag das Wein-Thema total. Außerdem passe ich meine Kunst gerne an die Location an, in der ich gerade ausstelle“, sagt die 28-Jährige. Das ist bereits ihre zweite Ausstellung im Basta. Zu sehen sind aktuell sieben größere Werke und 20 kleine Zeichnungen, alle in Schwarz-Weiß gehalten. „Ich liebe Gegensätze und suche für meine Kunst oft Kontraste“, erklärt sie. „Außerdem versuche ich immer, starke Charaktere zu zeichnen, die sich alle voneinander differenzieren.“

Magdeburgerin liebt verschiedene Stile

Daher male sie nicht nur schwarz-weiß, sondern auch mit vielen Farben und auf verschiedenen Untergründen. Beispielsweise auf Holz und Leinwänden, versuche sich aktuell auch an Siebdruck und Linolschnitt. Bei Linolschnitt handelt es sich um eine grafische Technik, bei der mit speziellem Werkzeug ein Negativmuster in das Linoleum geschnitten wird. Das fertige Negativmuster wird mit Farbe bestrichen und dann auf Papier gedruckt. Sie malt aber auch mit Kreide, Acryl oder Öl. „Neulich habe ich gesehen, dass eine Künstlerin mit Tee oder Wein malt. Das finde ich auch spannend“, sagt sie.

Lena Marquardt mit verschiedenen Werken, die ihre Stile zeigen. Privat/Marquardt

Seit Kindheitstagen

Ihre Sammlung an Werken sei daher geprägt von verschiedenen Stilen. „Früher habe ich mir immer gewünscht, dass ich einen einzigen Stil für mich finde. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich es schnell langweilig finde und mich eben nicht nur mit einem Stil identifiziere“, sagt sie.

Mit malen und zeichnen beschäftige sie sich schon seit Kindheitstagen, habe immer gerne gezeichnet und daher von einem Freund der Familie eine Art Malunterricht bekommen. „Mit so neun bis zwölf Jahren habe ich dann meine ersten Leinwandbilder gemalt. Danach habe ich es erst mal nur für mich weitergemacht“, sagt Lena Marquardt. Für ihr Industriedesign-Studium sei sie von Berlin nach Magdeburg gezogen. Dadurch sei sie vermehrt zu Schwarz-Weiß-Zeichnungen gekommen. „Mittlerweile fange ich einfach an zu malen und schaue, was dann daraus wird. Meine Mutter hat zum Beispiel in manchen Figuren die Familie gesehen, das war eigentlich gar nicht meine Absicht“, erzählt sie. „Aber ich male eben, was mich berührt und bewegt.“

Ausstellungsstart in Magdeburg

Dass andere Menschen in ihrer Kunst etwas erkennen oder Erinnerungen in ihnen hochkommen, sei besonders schön für sie. „Aber eigentlich finde ich es schön, das malen für mich zu haben“, erklärt sie. Daher sei der Verkauf ihrer Werke im Basta zwar auf Nachfrage möglich, aber nicht ihre Intension. „In Berlin habe ich so Ausstellungen nie gemacht. Magdeburg ist für den Anfang schöner, weil es kleiner ist“, sagt die gebürtige Berlinerin. Daher wolle sie nach ihrem abgeschlossenen Studium auch noch eine Weile in der Landeshauptstadt bleiben.

Eins ihrer Ziele seien mehr Ausstellungen. Lena Marquardt träume aber auch davon, einmal ein Kinderbuch zu illustrieren. Eine ihrer vielen Figuren, wie sie zum Beispiel in ihrem Werk „Many People“ zu sehen sind, habe ihr Vater sogar schon weiterentwickelt und Geschichten zu dem Charakter geschrieben.

Infos zur Ausstellung in Magdeburg-Sudenburg

Wer die Kunst von Lena Marquardt sehen will, kann zu den Öffnungszeiten vom Basta in die Halberstädter Straße 51-53 kommen. Der Wein- und Spirituosenhandel hat montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gastronomie ist montags ab 18 Uhr und donnerstags bis samstags von 17 bis 23 Uhr geöffnet.