Ausstellung geplant Verborgene Schätze bei Wohnungsräumung in Magdeburg entdeckt
Fast wäre alles verloren gegangen: Die Werke des Magdeburger Bildhauers Dieter Borchhardt lagen verborgen in seiner Wohnung – bis ein Stadtrat und eine Betreuerin sie retteten. Jetzt sollen sie zurück ins Licht der Öffentlichkeit.
Aktualisiert: 22.10.2025, 08:40
Magdeburg. - Auf seinem „Mähnenspringer“ im Magdeburger Zoo hat schon so manches Kind gesessen. Auch die „Wildgänse“, die ebenfalls im Zoo ihr Zuhause haben, hat er geschaffen: Dieter Borchhardt war zu DDR-Zeiten ein bekannter Bildhauer. In seiner Wohnung, die kürzlich geräumt wurde, sind zahlreiche Schätze aufgetaucht.