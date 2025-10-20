Mitglieder des Parchener Angelvereins hofften in der vergangenen Woche auf Informationen zu den Gewässern im Ort. Aber daraus wurde nichts.

Der Dorfteich in Parchen trocknete in warmen Sommern häufig aus.

Parchen - Mitglieder des Angelvereins und des Heimatvereins mussten die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates Parchen unverrichteter Dinge verlassen. Eigentlich hatten sie auf Informationen des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) zum Zustand der örtlichen Gewässer gehofft – doch kein Vertreter des Landesamtes war erschienen.