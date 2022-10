Ausstellung zum Klimawandel in Sandkellern unterm Wasserturm

Tief unter der Erde liegt die Wüste – oder zumindest eine ganze Menge Sand. Und eben dort wird in Magdeburg in den nächsten Tagen über den Klimawandel gesprochen und diskutiert. Das große Thema widmet sich zukünftigen Wüsten.

Blick in die Katakomben unter dem Salbker Wasserturm: Wo einst Elbewasser gereinigt worden war, wird in den nächsten Tagen für den Klimawandel sensibilisiert. Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher.

Magdeburg - Wer morgen oder in den Tagen darauf zum Festival of Future Deserts (Festival der zukünftigen Wüsten) gehen möchte, ist gut beraten, festes Schuhwerk zu tragen. Die Veranstalter nehmen die Teilnehmer tief unter die Erde mit – dort haben sie in Magdeburg eine Wüste gefunden.