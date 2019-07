In Magdeburg wurde ein Nissan gestohlen. Die Polizei fahndet.

Magdeburg l Am Sonntag, 28. Juli 2019, zeigte ein 71-jähriger Mann aus Leverkusen den Diebstahl seines PKW Nissan von einem Parkplatz am Neustädter See an. Der 71-Jährige hatte seinen schwarzen Nissan Juke ordnungsgemäß und verschlossen bereits am tag zuvor auf dem Parkplatz in der Barleber Straße abgestellt. Als er am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr wieder zum Parkplatz zurückkehrte, stellte er den Dienstahl des Nissans fest und informierte unverzüglich die Magdeburger Polizei. Noch während Polizeibeamte die Anzeige des 71-Jährigen aufnahmen wurde das Fahrzeug als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben.