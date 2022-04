Automatisiertes Fahren: Magdeburger Forscher entwickeln „Fernsteuerung“ für Bus-Shuttle

Prof. Hartmut Zadek, Leiter des Lehrstiuhls Logistik an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, und Projektleiterin Olga Biletska mit dem Prototyp einer Leitstelle zur Fernsteuerung von automatisierten Fahrzeugen.

Magdeburg - Auf seinen vorprogrammierten Touren zwischen der Magdeburger Altstadt und dem Stadtpark hatte der automatisierte Elektro-Bus „Elbi“ stets noch einen ausgebildeten Fahrer der Magdeburger Verkehrsbetriebe an Bord. Er griff im Fall der Fälle ein, wenn Sensoren und Kameras an Bord nicht weiter kamen. Künftig soll es möglich sein, auf den Fahrer an Bord zu verzichten und die Fahrzeuge fernzusteuern. Daran arbeiten die Forscher des Lehrstuhls Logistik der Otto-von-Guericke-Universität um Prof. Hartmut Zadek derzeit.