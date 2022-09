Autor Herbert Beesten sucht nach Geschichten vom „Hassel“

Autor Herbert Beesten (links) im Gespräch mit dem Magdeburg-Besucher Michael Peter. Er hatte in Magdeburg studiert.

Magdeburg - Die Vielfalt rund um den Hasselbachplatz ist es, die den Wahl-Magdeburger Herbert Beesten fasziniert. Morgens und mittags Geschäftsviertel, verwandelt er sich an den Abenden noch immer zur Partymeile. So viele Kneipen wie einst sind dort aktuell zwar nicht mehr zu finden. Dennoch ist der Platz noch immer ein beliebter Treffpunkt auch in den Abendstunden.