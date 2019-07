Einsatzkräfte suchten im Neustädter See in Magdeburg nach einem Mann, der ertrunken sein soll. Foto: Tom Wunderlich

Im Neustädter See in Magdeburg ist ein 27-jähriger Mann ertrunken. Taucher bargen ihn am Donnerstagmorgen.

Magdeburg l Traurige Gewissheit: Der in der Nacht zu Donnerstag im Neustädter See vermisste 27-jährige Mann ist am Donnerstagmorgen von der Tauchgruppe der Magdeburger Berufsfeuerwehr tot geborgen worden. Mit der Hilfe von Sonar, einer Drohne sowie zwei Tauchern wurde der junge Mann gegen 9.30 Uhr in fünf Metern Tiefe entdeckt und geborgen

Bereits in der Nacht zum Donnerstag hatten Rettungskräfte am Neustädter See nach dem Mann gesucht. Gegen 22 Uhr waren zwei Notrufe eingegangen, wonach Zeugen unabhängig voneinander beobachtet hatten, wie der Mann im Wasser des Neustädter Sees um Hilfe gerufen hatte. Kurz darauf sei er untergegangen.

Sofort suchten Taucher der Berufsfeuerwehr im Wasser nach dem Vermissten. Parallel dazu kamen eine Drohne und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Beide verfügen über spezielle Wärmebildtechnik. Nach etwa zwei Stunden musste der Einsatz zunächst abgebrochen werden und wurde am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Bei dem Ertrunkenen handelt es sich um einen 27-jährigen chinesischen Staatsbürger. Die genauen Umstände ermittelt nun die Polizei.