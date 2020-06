Eindeutig zu tief ins Glas geschaut hat ein Mann, der in Magdeburg auf dem Hauptbahnhof auffiel. Er hatte 4 Promille intus.

Magdeburg l Am 2. Juni 2020 wurde die Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof um 23 Uhr durch Sicherheitsmitarbeiter der Bahn um Unterstützung gebeten: Ihnen fiel ein stark alkoholisierter Mann auf Bahnsteig 5 auf, der zuvor in der Öffentlichkeit urinierte hatte und eine Glasflasche zu Boden fallen ließ, so dass diese zerbrach.

Die Bundespolizisten nahmen den 44-jährigen Mann mit zur Dienststelle. Dieser hatte extreme Ausfallerscheinungen, teilte die Bundespolizei mit. Er konnte sich weder zeitlich noch räumlich orientieren, torkelte und lallte stark. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4 Promille. Daraufhin riefen die Bundespolizisten einen Rettungswagen, der den Mann in ein Krankenhaus brachte.

Aufgrund der Verunreinigungen auf Bahnsteig 5 erwartet ihn noch eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, die mit einem Verwarngeld geahndet werden kann.