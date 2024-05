Ein Werk des weltberühmten Streetart-Künstlers Banksy. Am 19. Juli 2024 eröffnet in der Magdeburger Hyparschale die Ausstellung "Banksy - A Vandal Turned Idol".

Magdeburg - il

Ein Auftakt nach Maß: Das erste große Event in der dann neueröffneten Hyparschale ist gleich eine Ausstellung mit großer Strahlkraft. Denn ab dem 19. Juli wird hier die aktuelle Banksy-Ausstellung „Banksy – A Vandal Turned Idol“ (Wie aus einem Graffiti-Vandalen ein weltweit gefeiertes Streetart-Idol wurde) gezeigt. Nach rund 50.000 begeisterten Besuchern kommt die Ausstellung nach ihrer Deutschland-Premiere in Berlin nun nach Magdeburg.

Das Concertbüro Zahlmann bringt diese einzigartige Kollektion aus Originalwerken und Prints des Künstlers in die Magdeburger Hyparschale. Neben Berlin lockte diese Kollektion im Rahmen von verschiedenen Ausstellungen in Madrid, Málaga, Moskau, Hongkong, Mailand, Lissabon, Las Vegas, Yokohama, Osaka und Nagoya bereits über drei Millionen Besucherinnen und Besucher an.

Der Name Banksy ist das Synonym eines bis heute nicht identifizierten britischen Künstlers. Seit den 1990er Jahren tauchen regelmäßig Streetart-Kunstwerke auf der ganzen Welt auf. Häufig tragen sie eine soziokritische Botschaft, geprägt von Satire und einem häufigen Bezug zu tagesaktuellen Themen.

Elf Originalwerke und 44 limitierte Originalprints in der Ausstellung

Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Bereiche, die Banksys zumeist politisch geprägte Werke in einen Gesamtkontext einordnen. Begleitet werden die Besucher hierbei durch einen kostenlosen Audioguide, der über das eigene Smartphone via kostenfreiem Ausstellungs-WLAN abrufbar ist, versprechen die Veranstalter. In rund zwei Stunden werden Hintergründe zur Entstehung der Werke sowie Interpretationsansätze erläutert und legen so einen neuen Blickwinkel auf Banksys Schaffen.

Hauptbestandteil der Ausstellung sind 11 Originalwerke und 44 limitierte Originalprints aus privaten Sammlerbeständen. Publikumslieblinge wie das weltbekannte „Girl With Balloon“ (Mädchen mit Ballon) werden als eine zweiteilige Serie auf Leinwand ausgestellt, Banksys berühmten Ratten widmet sich ein gesamter Teilbereich der Ausstellung mit zahlreichen limitierten Prints.

Auch Kunstwerke verwandter Künstler wie Andy Warhol werden ausgestellt, denn diese prägten Banksy maßgeblich in seinem Schaffen. Komplettiert durch diverse Memorabilien und audiovisuelle Medieninhalte erhalten die Besucherinnen und Besucher einen noch nie dagewesenen Einblick in das Schaffen und die Hintergründe des unter dem Namen Banksy weltbekannten Künstlers, heißt es in der Ankündigung. Neben Kurzfilmen, die verteilt in den verschiedenen Räumen des Rundgangs laufen, dürfen sich die Gäste insbesondere auf zwei multimediale Highlights freuen: die Media Hall bietet ein Erlebnis, in welchem man durch eine 360-Grad-Projektion Teil von Banksys Schaffen wird.

Erlebnis auch mit VR-Brille

Wer noch tiefer eintauchen möchte, darf sich auf eine Virtual-Reality-Experience freuen. Mit einer VR-Brille begleitet man den Künstler auf einem Rundgang durch seine Heimatstadt Bristol und erfährt, wie der Tag eines Graffiti-Artists aussehen könnte.

Tickets gibt es im Vorverkauf ab dem 24. Mai 2024 bei Eventim sowie ab 19. Juli 2024 vor Ort an der Tageskasse. Zutritt zu der Ausstellung ist mit sogenannten Zeitfenstertickets oder mit Flex-Tickets möglich. Die Ausstellung ist bis zum 10. November 2024 in Magdeburg zu sehen.