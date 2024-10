Magdeburg. - Am Sonnabend wird sie 60 Jahre alt. Das Alter hat Spuren hinterlassen. Die Baracke ist so sehr in die Jahre gekommen, dass der Abriss nicht mehr zu verhindern scheint. Und damit ist der Studentenclub längst das geworden, was der Name vermuten lässt: eine heruntergekommene Baracke. Die legendäre Diskothek wird ihren 61. Geburtstag wohl nicht mehr erleben. Der Stadtrat bekennt sich dennoch nicht zum Club. Und das hat einen Grund.

