Barleber See in Magdeburg: Umgestaltung des Strandbades geht voran

Im Magdeburger Strandbad am Barleber See sind erste Anzeichen der geplanten Umgestaltung zu erkennen. Für über fünf Millionen Euro hat die Stadtverwaltung etliche Veränderungen geplant.

Im Strandbad Barleber See in Magdeburg laufen die Vorbereitungen für die Umgestaltung.

Magdeburg - Still ist es in diesen kalten Tagen am Barleber See im Nordosten Magdeburgs. Ein vereinzelter Windsurfer startet vom Strandbad aus seine Runde über das Wasser. Kein Vergleich zum Sommer, wenn Hunderte Besucher dort Abkühlung suchen.