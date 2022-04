Barrierefreiheit in Magdeburg: Plattenbau ohne Aufzug hält Bewohner in Neu-Olvenstedt auf Trab

Magdeburg - Einst waren sie in der ehemaligen DDR zur Zeit der Entstehung des Neubaugebiets Mangelware – heute sind sie zu teuer. Der Wunsch von Bewohnern eines Häuserzuges an der Johannes-Göderitz-Straße im Magdeburger Stasdtteil Neu-Olvenstedt nach einem Personenaufzug ist nachvollziehbar. Zum Erreichen der Etagen in den mehrgeschossigen Plattenbauten sind eine Vielzahl an Treppen zu bewältigen.