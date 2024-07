Die Deutsche Bahn (DB) baut in Magdeburg. Deshalb werden zu bestimmten Zeiten am Wochenende die Züge am Hauptbahnhof still stehen - mit ein paar Ausnahmen.

Gleise am Magdeburger Hauptbahnhof am Wochenende gesperrt - Diese Zeiten sind betroffen

Am Samstag und Sonntag sollen in am Magdeburger Hauptbahnhof die Züge still stehen. Aber nicht die ganze Zeit.

Magdeburg/DUR. - Es gibt wieder Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung „Hallische Straße“ in Magdeburg, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Dafür sollen am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, zwischen 8 und 16 Uhr die Gleise am Hauptbahnhof gesperrt werden.

Hintergrund sei, dass die DB unter anderem eine neue und breitere Eisenbahnbrücke über die Hallische Straße baue. Nach dem Abriss der alten Brücke würden nun neue Fundamente gegossen und die neue Brücke aufgebaut, heißt es.

In einem zweiten Bauabschnitt baue die Bahn im August außerdem zwei neue Signalbrücken - eine auf Höhe des Jahnsportplatzes und eine auf Höhe der alten Kleingartenanlage „Am Sudenburger Tor“/Bundeswehr. Auch für diese Arbeiten sei vom 23. August ab 23 Uhr bis zum 25. August 23 Uhr eine Sperrung der Gleise am Hauptbahnhof Magdeburg erforderlich. An diesen Tagen seien die Verbindungen Richtung Süden von Magdeburg Hauptbahnhof bis Buckau betroffen.

Für die Reisenden zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Dodendorf und in und aus Richtung Köthen sollen dann Busse als Schienenersatz zur Verfügung stehen.

Bis 2027 saniert die DB den Haltepunkt Magdeburg-Hasselbachplatz, baut die Eisenbahnbrücke Carl-Miller-Straße neu und setzt Maßnahmen zum Lärmschutz um. Voraussichtlich ab dem Jahr 2028 gehen dann die Arbeiten am nördlichen Teil des Eisenbahnknotens weiter.