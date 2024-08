Bauarbeiten fast abgeschlossen Neue Sauna in Magdeburger Schwimmhalle: Wann Badegäste endlich wieder Schwitzen können

Die Bauarbeiten in der Schwimmhalle Olvenstedt in Magdeburg steuern die Ziellinie an: Noch im Herbst 2024 sollen die neuen Saunen eingebaut werden. Wann die Stadt den modernen Saunabereich freigeben will.