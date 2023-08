Wegen Bauarbeiten ist eine Sperrung der Cracauer Wasserfallbrücke in Magdeburg angekündigt worden. Die Arbeiten sollen bereits ab Freitag, 18. August, dort weitergeführt werden.

Sperrung in Magdeburg angekündigt: Brücke am Wasserfall ab Freitag nicht befahrbar

Die Cracauer Wasserfallbrücke in Magdeburg wird ab Freitagmorgen, 18. August, gesperrt. Wie lange und warum, zeigen wir. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Die Brücke am Wasserfall in Magdeburg soll bereits ab Freitag, 18. August, für mehrere Tage gesperrt werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach soll die Brücke vom Freitagmorgen an, 10 Uhr, bis spätestens Montagmorgen, 21. August, 7 Uhr, voll gesperrt sein.

Die Wochenendvollsperrung soll zum Einbau weiterer Bohlen im Bauwerk genutzt werden. Eine Umleitung werde über die Anna-Ebert-Brücke ausgeschildert.

Die Arbeiten an der Brücke starteten bereits Ende Juli und hätten mittlerweile die ersten Hängerstangen des rund 42 Meter hohen Brückenpylons erreicht.