Bauen in Magdeburg: Guericke-Uni plant Willkommenszentrum für Studierende

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg plant ein millionenschweres Bauprojekt. Was das neue „Welcome Center“ bieten soll, erklärt Rektor Jens Strackeljan.

Magdeburg - Mehrere Meter tief reicht bereits die Baugrube unmittelbar an der Gareisstraße. Die alte Poststelle der Otto-von-Guericke-Universität war dort bis vor kurzem zu finden. Sie ist längst abgerissen, um Platz für Neues zu schaffen. Ein Welcome Center soll an dieser Stelle entstehen, wie Uni-Rektor Jens Strackeljan erklärt.