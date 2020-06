Das umfangreichste Objekt, das Station zum virtuellen Tag der Architektur ist, sind die Elbarkaden in der Otto-Hahn-Straße 1 und 1a am Wissenschaftshafen Magdeburg. Das Büro „Architekt Dr. Ribbert Saalmann Dehmel Architekten BDA“ hatte im Auftrag der ElbArkaden GmbH & Co. KG der Grundtec das alte Speichergebäude, in dessen Bereich von 1907 bis 1912 das erste Elektrizitätswerk der Stadt in Betrieb gegangen war, von industriellen Altlasten befreit, die historischen Fassaden restauriert und ergänzt und mit modernen Gebäuderiegeln im Inneren, die über die historische Bausubstanz ragen und die sich in ihrer Schlichtheit gegenüber der Klinkerfassade ausdrücklich zurücknehmen, Platz für Gewerbe geschaffen. Foto: Martin Rieß