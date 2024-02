Mit einer Mahnwache vor dem Landtag haben Bauern gegen die Streichung des Agrardiesels demonstriert. Auch bei einem Besuch von Ricarda Lang in Magdeburg wollen sie vor Ort sein.

Bauernproteste vor Landtag und bei Besuch von Ricarda Lang in Magdeburg

Magdeburg. - Auf dem Grill brutzeln die Bratwürste, einige Teilnehmer haben sich an einer Feuertonne versammelt. Am Freitagvormittag ist die Stimmung auf der Mahnwache der Landwirte gegen die Kürzungen im Agrarbereich vor dem Landtag in Magdeburg entspannt. Vor dem Beginn der Sitzung des Parlaments schaut Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) kurz vorbei. Auch Abgeordnete suchen den direkten Kontakt. Der Austausch ist dabei keineswegs feindselig.