Im Osten von Magdeburg fehlt es an öffentlichen Sportflächen für Kinder und Jugendliche. Die Stadt hat nun einen Platz saniert. Doch der jüngste Sturm funkt dazwischen.

Baum beschädigt neuen Sportplatz in Magdeburg

Die Stadt hat den Fußballplatz am Pechauer Platz umfassend saniert. Bisher ist die Fläche aber noch abgesperrt.

Magdeburg - In den ostelbischen Stadtteilen von Magdeburg fehlt es an öffentlichen Sport- und Freizeitflächen für Kinder und Jugendliche. Gerade Cracau, Brückfeld und Prester sind davon betroffen. Junge Anwohner aus dem Quartier haben auf dieses Manko aufmerksam gemacht. Doch nun bahnt sich Besserung an.

Der FCM-FanRat möchte „Am Brellin“ inmitten von Cracau einen neuen Bolzplatz bauen. Ziel ist es, das Projekt noch in diesem Jahr umzusetzen.

Unabhängig davon ist auch die Magdeburger Stadtverwaltung tätig geworden. So wurde unweit vom Pechauer Platz ein maroder Fußballplatz umfassend erneuert. Dieser befindet sich direkt hinter der Grundschule „Am Pechauer Platz“ sowie der Kita Prester.

Matthias Maschke ist Anwohner. Er freut sich über die Ertüchtigung der Anlage. Vor allem für seinen jungen Sohn, der gerne darauf spielen möchte. Alleine aktuell ist dies noch nicht möglich. Rund um die Sportfläche ist ein Zaun installiert worden. Das Tor ist abgeschlossen. Augenscheinlich schienen die Arbeiten jedoch weit fortgeschritten.

Bisweilen hätten Kinder und Jugendlichen den meterhohen Zaun bereits überklettert, um dort spielen zu können. Das birgt akute Verletzungsgefahr. Wann werde der Platz für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, will der Anwohner wissen.

Die Volksstimme fragte bei der Stadtverwaltung nach. Eigentlich sei geplant gewesen, dass die komplette Freigabe des Platzes zum Schuljahresstart erfolgen soll, hieß es zunächst aus dem Rathaus.

Doch es gibt ein Problem: Beim jüngsten Sturmereignis ist ein großer Baum auf die frisch sanierte Anlage gefallen. Und hat dabei sichtbare Schäden am Ballfangzaun angerichtet.

Schaden wird inspiziert

Am heutigen Donnerstag soll der Baum beseitigt und der genaue Schadensumfang aufgenommen werden, so Rathaussprecher Michael Reif. Es kann sein, dass der Fangzaun in Teilbereichen erneuert werden muss. Dies könne sechs bis acht Wochen dauern. Eine Freigabe zum Schulstart würde dann wohl nicht mehr klappen.

Zum Hintergrund: Die Sanierungsarbeiten auf der Fläche hatten im Frühjahr begonnen. Es sei der Bodenbelag komplett erneuert, ein Ballfangzaun errichtet und Tore installiert worden, so der Rathaussprecher.

Auch neue SItzgelegenheiten wurden geschaffen. Foto: Konstantin Kraft

Außerdem seien zusätzlich Sitzgelegenheiten geschaffen und angrenzende Flächen begrünt worden. „In die Sanierung der Bolzplatzfläche und Teile der Sportanlage der Grundschule wurden rund 125.000 Euro investiert.“

Während der Unterrichtszeiten soll der Platz von der Grundschule „Am Pechauer Platz“ als Sportfläche genutzt werden. Nach Schulschluss stehe der Platz für Anwohner, darunter Kinder und Jugendliche, zur Verfügung, heißt es weiter aus dem Rathaus.