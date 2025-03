In Magdeburg sind Bäume gefällt worden. Während Anwohner eine illegale Aktion vermuten, spricht die Stadt von einer Sicherheitsmaßnahme. Zwei weitere Bäume sollen folgen.

Magdeburg - In der Goethestraße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost sorgte jetzt die Fällung zweier Robinien für einige Aufregung. „Zwei gesunde Bäume wurden unter Protest von Anwohnern illegal gefällt“, heißt es in einem Leserschreiben an die Lokalredaktion.