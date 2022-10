Baustelle am Magdeburger Holzweg: Stadt räumt Fehler ein

Die Vollsperrung am Magdeburger Holzweg sorgt seit Anfang des Monats für Ärger unter den Anwohnern. Bei einer Zusammenkunft der GWA stellen sich Vertreter von SWM und dem Magdeburger Tiefbauamt den Fragen der Bürger.

Die Vollsperrung am Magdeburger Holzweg erhitzt weiterhin die Gemüter der Anwohner. Dabei werden unter anderem die Beschilderung der Umleitung und die zweispurige Sperrung kritisiert.

Magdeburg - Fehlende Laufkundschaft beim Bäcker und dem Forellenhof und Stau in kleinen Gassen, die als Schleichweg genutzt werden seien nur zwei der zahlreichen Konsequenzen, die die aktuelle Vollsperrung am Holzweg für Anwohner in Magdeburg-Nordwest mit sich bringt. Bei der Versammlung der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) Nordwest kamen knapp 70 Bürger zusammen, um mit Vertretern von den Städtischen Werken Magdeburg (SWM) und dem Tiefbauamt ins Gespräch zu kommen.