Baustelle in Magdeburger Innenstadt: Das ist der Stand beim Bau im Tunnel Magdeburg

Blick in die Tunnelbaustelle am Magdeburger Hauptbahnhof.

Magdeburg - Auf der Innenstadtseite des Tunnels am Magdeburger Hauptbahnhof haben die Bauarbeiter in beiden Röhren in den vergangenen Tagen weitestgehend die Notgehwege hergestellt und die Entwässerungsleitung verlegt. Doch an anderen Stellen laufen die Arbeiten auf Hochtouren.