Baustellen, Sperrungen, Umleitungen: Autofahrer werden an einigen Stellen im Stadtgebiet auf eine Geduldsprobe gestellt. Eine zentrale Kreuzung in der Innenstadt wird dabei komplett gesperrt.

Baustellen in Magdeburg: City-Kreuzung bis Ende September dicht

Magdeburg/vs. - Auf den Straßen der Stadt kommt es in den nächsten Tagen zu neuen Sperrungen. Größte Auswirkungen dürften die Bauarbeiten für die Wärmeversorgung an der Kreuzung Guerickestraße/Julius-Bremer-Straße haben. Dort kommt es wegen Arbeiten der Städtischen Werke ab 7. April bis voraussichtlich Ende September zu einer Vollsperrung. Es wird eine weitläufige Umleitung über die Jakobstraße/Gustav-Adolf-Straße eingerichtet. Um den Patienten und Krankentransporten zum medizinischen Zentrum im Altstadtquartier die Anfahrt zu erleichtern, wird die Einbahnstraßenregelung in der Großen Münzstraße aufgehoben, hieß es.

Ein kurzer Abschnitt der Freien Straße ist voraussichtlich bis zum 9. April wegen eines Schadens an einer Trinkwasserleitung voll gesperrt. Der Kfz-Verkehr wird über die Leipziger Straße und alternativ über die Schönebecker Straße umgeleitet.

Bauarbeiten im Süden von Magdeburg

Ein längerer Abschnitt der Halberstädter Straße ist vom 9. April bis voraussichtlich 30. Oktober stadteinwärts gesperrt. Grund sind umfangreiche Gleisbauarbeiten der MVB, die in vier Abschnitten zwischen der Bergstraße und dem Lemsdorfer Weg erfolgen werden. Der Kfz-Verkehr wird über die Brenneckestraße und die Leipziger Straße umgeleitet.

Der Anschluss der Ernst-Lehmann-Straße an den Wittenberger Platz ist vom 7. bis 11. April wegen des Baus einer Querungshilfe voll gesperrt. Der Kfz-Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Vom 7. bis 17. April ist ein kurzer Abschnitt der Halberstädter Chaussee stadteinwärts gesperrt. Hier sind Anschlussarbeiten der SWM zwischen der Königstraße und der Wanzleber Chaussee erforderlich. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Keine Baustellen: Hier ist alles wieder frei

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Gustav-Adolf-Straße ist wieder vollständig befahrbar. Zuvor endeten die dortigen Bauarbeiten der Städtischen Werke SWM. Bereits am Vortag wurden die Verkehrseinschränkungen auf der Olvenstedter Chaussee in Höhe der Tankstelle aufgehoben.

Ab dem 8. April kann die Beimsstraße wieder vollständig befahren werden. Grund ist der Fortschritt der Bauarbeiten für eine Querungshilfe.