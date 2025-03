In Magdeburg beginnt eine neue Baustelle. Eine zentrale Kreuzung in der Innenstadt wird dabei komplett gesperrt. Wo der Verkehr dann entlang rollen soll.

Vollsperrung in Magdeburg: Wichtige City-Kreuzung bis zum Herbst dicht

In Magdeburg wird eine Kreuzung in der Innenstadt für mehrere Monate vollgesperrt.

Magdeburg - Bereits seit Frühjahr 2024 wird an der Kreuzung in der Magdeburger Innenstadt gearbeitet. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) sind dort aktiv und haben bereits ein für die Fernwärmeversorgung der Altstadt wichtiges Bauwerk im Untergrund erneuert. Schon damals hatte das Versorgungsunternehmen angekündigt, in dem Zuge auch die gesamte Kreuzung sperren zu müssen.