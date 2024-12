Nach monatelangem Chaos gibt es endlich gute Nachrichten: Die Kreuzung Brückstraße/Am Charlottentor in Magdeburg soll bald freigegeben werden. Wann genau das sein soll.

Baustellen-Ärger in Magdeburger Straße: Termin für Freigabe steht endlich fest

Die Arbeiten an der Brückstraße/Am Charlottentor in Magdeburg sollen bald abgeschlossen sein.

Magdeburg - Gute Nachrichten für Einwohner in Brückfeld: Die Bauarbeiten an der Kreuzung Brückstraße/Cracauer Straße befinden sich auf der Zielgeraden. Nach vielen Monaten voller Einschränkungen und Umleitungen steht die Freigabe der Kreuzung Am Charlottentor kurz bevor.