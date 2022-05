Infrastruktur Baustellen in Magdeburg: Neuer Gemeindesaal in Pechau wird teurer und kommt verzögert

Seit Juli 2021 wird an dem neuen Veranstaltungssaal auf dem Gemeindehof in Magdeburg-Pechau gebaut. Zuletzt sind die Arbeiten ins Stocken geraten. Wegen Mehrkosten mangelt es derzeit zudem am Inventar.