Baustellen in Magdeburg: Versackung an Straße in Salbke festgestellt

Zum Start in die neue Woche gibt es neue Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer im Süden von Magdeburg. Im Bereich der Beyendorfer Straße ist eine Versackung an einer Straße festgestellt worden.

Vollsperrung in einem Abschnitt der Beyendorfer Straße wegen Reparaturarbeiten nach einer Versackung in der Fahrbahn.

Magdeburg - Für Verkehrsteilnehmer, die im Süden der Stadt unterwegs sind, haben sich zum Wochenstart neue Hindernisse aufgetan. So hat sich etwa ein Abschnitt der Beyendorfer Straße in Salbke in eine Sackgasse verwandelt.