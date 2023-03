Magdeburg - Ein Contouring wie Kim Kardashian? Smokey Eyes à la Kate Moss? Oder lieber natürliche Nude Lips wie Beyoncé? Sicherlich Geschmackssache. Elena Allritz kennt alle Trends der Stars und kann sie aufs Gesicht zaubern. Doch die Make-up-Artistin setzt am liebsten auf natürliche Looks. Die Magdeburgerin, die am 31. März bei der Fachmesse Beauty in Düsseldorf um einen großen Preis schminkt, weiß, wie sie Gesichter in Szene setzen kann. Und kennt auch die Tricks.

