Eismarco in Westerhüsen wurde 2024 von den Magdeburgern zur beliebtesten Eisdiele gewählt. Nun schließt die Eisdiele für den Rest des Sommers. Wie es für die Betreiber nach 25 Jahren an dem Standort weitergeht und wo Kunden dennoch ihre süße Abkühlung bekommen.

Beliebte Eisdiele in Magdeburg ist zu: Wie es jetzt weitergeht

„Die Eisdiele ist bis auf weiteres geschlossen“, steht auf dem Schild der Magdeburger Eisdiele. Betreiber Marco Petera gibt Einblick in seine Pläne.

Magdeburg. - „Die Eisdiele ist bis auf weiteres geschlossen“, steht auf dem Schild und der Internetseite der beliebten Eisdiele Eismarco in Magdeburg-Westerhüsen. Was das Inhaber-Paar für die Zukunft plant, wie lange der Laden dicht ist und wie Kunden trotz Schließung an Eis kommen.