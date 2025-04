Parken und feiern am Holzweg Beliebte Fotokulisse: Kirschblüten-Saison in Magdeburg geht wieder los

Am Holzweg in Magdeburg gehen in schnellem Tempo die Knospen auf. Die Allee wird nun wieder zum Tourismusmagnet und zur beliebten Fotokulisse. Die Volksstimme hat alle wichtigen Infos für den Besuch und anstehende Feste zusammengefasst.