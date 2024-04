Die Kirschblüten am Holzweg in Magdeburg gelten im Frühjahr als Besuchermagnet für Touristen und Hobbyfotografen. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Blütezeit und die Anreise.

Kirschblüten in Magdeburg: Die wichtigsten Fakten über Blütezeit und Anreise

Frühling wie in Japan

Die japanischen Kirschblüten am Holzweg in Magdeburg sind im Frühjahr über die Stadtgrenzen hinaus eine beliebte Fotokulisse. Doch viel Zeit für den perfekten Schnappschuss bleibt ihnen nicht.

Magdeburg - Die japanischen Kirschblüten, die Jahr für Jahr den Holzweg in Magdeburg in ein prachtvolles rosa Blütenmeer verwandeln, sind beliebt bei Einwohnern und Touristen. Wer einen Besuch plant, sollte zuvor einiges beachten. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Blick.

Wo stehen die Kirschblüten in Magdeburg?

Die japanischen Kirschblüten stehen am Holzweg im Stadtteil Nordwest in der Landeshauptstadt zwischen Olvenstedter Graseweg und der Bushaltestelle "An der Waldschule".

Wann ist die Kirschblütenzeit in Magdeburg?

Die Kirschblütenzeit in Magdeburg hängt stark vom Wetter ab und kann jedes Jahr etwas variieren. In der Regel blühen die Kirschbäume in Mitteleuropa im Frühling.

In Magdeburg blühen die Kirschblüten für gewöhnlich zwischen April und Mai. Im Jahr 2024 hat die Blütezeit jedoch schon in der ersten Aprilwoche begonnen.

Die japanische Kirschblüte zeigt im Frühjahr ihre rosarote Pracht. Foto: Romy Bergmann

Wie lange blühen Kirschblüten in Magdeburg?

In der Regel blühen die Kirschblüten etwa zehn bis zwölf Tage nach Beginn der Blütezeit. Während dieser Zeit zeigen die Kirschbäume ihre vollen Blüten und bieten ein beeindruckendes Schauspiel.

Es ist zu beachten, dass die Blütezeit kurz ist und stark von Faktoren wie Temperatur, Regen und Wind beeinflusst wird.

Wo kann ich bei den Kirschblüten in Magdeburg parken?

Die schlechte Nachricht vorweg: Direkte Parkplätze am Holzweg gibt es nicht. In der Vergangenheit sind Besucherinnen und Besucher der Kirschblüten deshalb auf die Parkanlagen der Kleingartenvereine ausgewichen, was dort für viel Frust gesorgt hat.

Parkplätze direkt am Holzweg in Magdeburg, gibt es derzeit nicht. Wer die japanischen Kirschblüten besuchen möchte, kann aber auf den Parkplatz am nahegelegenen Florapark ausweichen. Foto: Romy Bergmann

Aber: Eine Ausweichmöglichkeit besteht am Florapark, Olvenstedter Graseweg 37. Das Management bietet den blütenbegeisterten Besuchern hier die Möglichkeit, während ihres Besuchs der Allee den Parkplatz zu nutzen.

Gibt es bei den Kirschblüten in Magdeburg Bänke zum Hinsetzen?

Nein, es gibt keine Sitzmöglichkeiten bei den Kirschblüten am Holzweg. Ein Antrag war zwar im vergangenen Jahr im Stadtrat eingegangen - der wurde jedoch abgeschmettert.

Seitdem hatte es immer wieder Ideen für eine touristische Aufwertung der Allee gegeben. Eine Lösung wurde bislang jedoch noch nicht gefunden.