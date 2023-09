Weil er marode war, musste ein bei Spaziergängern beliebter Steg in Magdeburg Ende 2020 abgebaut werden. Nun beginnen die Arbeiten für den Ersatz.

Beliebter Steg an Magdeburger See kehrt zurück

Der beliebte Steg in Magdeburg kehrt zurück.

Magdeburg - Fast drei Jahre ist es her, dass der bei Spaziergängern beliebte Steg an der Uferpromenade des Neustädter Sees aus Sicherheitsgründen entfernt werden musste. Zwar war die Rückkehr schon damals angekündigt worden, doch blieb sie bisher aus.

Doch nun beginnen die Bauarbeiten zur Errichtung eines neuen Aussichtsstegs, wie die Stadtverwaltung am 26. September 2023 mitteilte. Erste Maßnahmen an der Böschung und am Baumbestand wurden bereits im Auftrag des Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) durchgeführt.

Stadt investiert 200.000 Euro in neuen Steg am Neustädter See

„Mit der Erneuerung des beliebten Ausflugsziels entsprechen wir dem großen öffentlichen Wunsch, ein bedeutendes Element des Naherholungsstandorts Neustädter See zu reaktivieren und damit die Attraktivität des Gebietes zu erhöhen“, erklärt SFM-Leiter Stefan Matz anlässlich des Baubeginns. Die Rückkehr des Stegs kostet rund 200.000 Euro.

In Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen werde voraussichtlich bis November 2023 ein teilweise freischwebender Aussichtssteg als Ersatz für den Ende 2020 aus Gründen der Verkehrssicherheit abgebauten Holzsteg entstehen.

Neue Konstruktion soll langlebiger als Vorgängermodell aus Holz sein

Teile der modernen langlebigen Konstruktion aus Aluminium werden über das Wasser ragen. Das Fundament wird sich an die vorhandene Treppe anschließen. Der Aussichtssteg wird mit einem robusten versiegelten Belag ausgestattet. Die Geländer werden mit einem hochwertigen Industrielack aus der Automobilindustrie versehen.

Darüber hinaus sei der Steg so konzipiert worden, dass er anders als Holzkonstruktionen durch schwankende Wasserstände keinen Schaden nimmt und dem Quartier somit langfristig erhalten bleiben soll, heißt es.

Während der Bauarbeiten kann es am Weg entlang der Treppe zu Einschränkungen kommen, weist der SFM hin.