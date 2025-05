Das Restaurant Petriförder in der Magdeburger Innenstadt ist geschlossen. Selbst die MVB als Vermieter wissen nicht, warum. Jetzt spricht der Betreiber.

Beliebtes Restaurant an der Elbe in Magdeburg geschlossen - das ist der Grund

Essen und Ausgehen am Fluss

Das Restaurant Petriförder an der Elbe in Magdeburg ist geschlossen.

Magdeburg - Nicht erst am Herrentag blieben potenzielle Gäste des Restaurants Petriförder in Magdeburg vor verschlossenen Türen stehen. Schon seit längerem ist die bekannte Gastronomie an der Elbuferpromenade nicht geöffnet.